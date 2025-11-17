عکس: دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات ارومیه

تصویری از دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات راژن ارومیه. در روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه. به گزارش تابناک، در پنجاه و پنجمین روز از فصل پاییز سرانجام برف پاییزی قدم به ایران گذاشت و برخی مناطق کشور سپیدپوش شد.