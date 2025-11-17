میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات ارومیه

تصویری از دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات راژن ارومیه. در روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه. به گزارش تابناک، در پنجاه و پنجمین روز از فصل پاییز سرانجام برف پاییزی قدم به ایران گذاشت و برخی مناطق کشور سپیدپوش شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۰۶
2 بازدید

عکس: دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات ارومیه

آذربایجان غربی ارومیه فصل پاییز بارش برف بارندگی برف پاییزی ارتفاعات
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
