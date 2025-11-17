ماجرای کلاهبرداری ۴ میلیاردی خانم وکیل قلابی

در پی طرح شکایت از یک زن، مبنی بر اینکه با معرفی خودش به عنوان وکیل با نفوذ در ادارات و سازمان‌های دولتی، مبالغی را از شهروندان دریافت و متواری شده است، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از بازداشت یک زن به جرم معرفی خود به‌عنوان وکیل و ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی ۲۵ آبان در جمع خبرنگاران گفت: در پی طرح شکایت از یک زن، مبنی بر اینکه با معرفی خودش به عنوان وکیل با نفوذ در ادارات و سازمان‌های دولتی، مبالغی را از شهروندان دریافت و متواری شده است، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه با تحقیقات جامع ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، هویت و محل سکونت این زن که در فضای مجازی با معرفی خود به عنوان وکیل اقدام به فریب افراد مختلف می‌کرد، شناسایی و از هفت شاکی دیگر مرتبط با این پرونده نیز تحقیقات تکمیلی انجام شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان کرد: در نهایت این زن کلاهبردار دستگیر و در مواجهه با مستندات موجود به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با چرب‌زبانی و فریب مردم معترف و با رای قضایی روانه زندان شد.