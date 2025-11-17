ماجرای کلاهبرداری ۴ میلیاردی خانم وکیل قلابی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از بازداشت یک زن به جرم معرفی خود بهعنوان وکیل و ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی ۲۵ آبان در جمع خبرنگاران گفت: در پی طرح شکایت از یک زن، مبنی بر اینکه با معرفی خودش به عنوان وکیل با نفوذ در ادارات و سازمانهای دولتی، مبالغی را از شهروندان دریافت و متواری شده است، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه با تحقیقات جامع ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، هویت و محل سکونت این زن که در فضای مجازی با معرفی خود به عنوان وکیل اقدام به فریب افراد مختلف میکرد، شناسایی و از هفت شاکی دیگر مرتبط با این پرونده نیز تحقیقات تکمیلی انجام شد.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان کرد: در نهایت این زن کلاهبردار دستگیر و در مواجهه با مستندات موجود به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با چربزبانی و فریب مردم معترف و با رای قضایی روانه زندان شد.