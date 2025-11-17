میلی صفحه خبر لوگو بالا
ماجرای کلاهبرداری ۴ میلیاردی خانم وکیل قلابی

در پی طرح شکایت از یک زن، مبنی بر اینکه با معرفی خودش به عنوان وکیل با نفوذ در ادارات و سازمان‌های دولتی، مبالغی را از شهروندان دریافت و متواری شده است، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از بازداشت یک زن به جرم معرفی خود به‌عنوان وکیل و ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی ۲۵ آبان در جمع خبرنگاران گفت: در پی طرح شکایت از یک زن، مبنی بر اینکه با معرفی خودش به عنوان وکیل با نفوذ در ادارات و سازمان‌های دولتی، مبالغی را از شهروندان دریافت و متواری شده است، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه با تحقیقات جامع ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، هویت و محل سکونت این زن که در فضای مجازی با معرفی خود به عنوان وکیل اقدام به فریب افراد مختلف می‌کرد، شناسایی و از هفت شاکی دیگر مرتبط با این پرونده نیز تحقیقات تکمیلی انجام شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان کرد: در نهایت این زن کلاهبردار دستگیر و در مواجهه با مستندات موجود به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با چرب‌زبانی و فریب مردم معترف و با رای قضایی روانه زندان شد.

 

کلاهبرداری زن کلاهبردار وکیل قلابی کلاهبرداری میلیاردی دستگیری
آخرین اخبار
عکس: دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات ارومیه
آقای رئیس جمهور؛ وقت مناظره است/ اوج توانایی صدا و سیما در دولت خاتمی بود/ با این قیمت ها، مستأجر را خوار کردیم
چهره مغموم نفس بازغی در یک مراسم جلب توجه کرد
واکنش به وجود ذرات معلق خطرناک در هوای تهران
تصویر جذاب بارش اولین برف پاییزی در تهران
تصاویر رنگی از کشتی هوایی عظیم آمریکا
مهم است مسعود کیمیایی همچنان فیلم بسازد؛ حتی اگر بد بسازد/داستان «شاه‌نقش» واقعی است
غرب می‌خواهد میزان آسیب به سایت‌های هسته‌ای ایران را برآورد کند تا دوباره حمله کند/ بازی آژانس با ایران پایان ندارد
اعترافات سلطان چک پس از دستگیری را ببینید
واژگونی کامیون و سقوط میلگردها روی خودرو سواری + عکس
تصادف زنجیره‌ای ۴ سرویس کارکنان در بزرگراه همدانی
اعلام شرط ایران برای مذاکره با ترامپ توسط مقام بیت رهبری
کشف «آشپزخانه» تولید مواد مخدر در ماهشهر
واکنش سنتکام به توقیف نفتکش متخلف از سوی ایران
