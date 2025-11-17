وقایع اتفاقیه
تصاویر رنگی از کشتی هوایی عظیم آمریکا
کشتیهای هوایی به عنوان ابزار شناسایی و هشدار زودهنگام حملات هوایی و همچنین یک ابراز هوایی برای حمله به هواپیماها برای دههها یکی از ابزارهای مهم نظامی محسوب میشد. در همین زمینه فیلم رنگی اصلی از یک کشتی هوایی هشدار زودهنگام اسکادران 2 K-class نیروی دریایی ایالات متحده در حال فرود و برخاستن از ناو اسکورت یواساس میندورو | USS Mindoro در آوریل 1950 را میبینید.
کشتی هوایی جنگ جهانی دوم ناو هواپیمابر
