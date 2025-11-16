میلی صفحه خبر لوگو بالا
تصادف زنجیره‌ای ۴ سرویس کارکنان در بزرگراه همدانی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از برخورد سه دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی‌بوس در بزرگراه همدانی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۹۸
| |
4 بازدید
تصادف زنجیره‌ای ۴ سرویس کارکنان در بزرگراه همدانی

به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا در جزئیات بیشتر گفت: ساعت ۱۸:۲۹ امشب حادثه تصادف چند دستگاه خودرو در مسیر غرب به شرق بزرگراه همدانی، قبل از سه‌راه سنگی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل مشاهده شد سه دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی‌بوس، که همگی به‌عنوان سرویس جابه‌جایی پرسنل کارخانجات و مراکز صنعتی اطراف فعالیت داشتند، به‌دلیل نامعلومی که باید از سوی پلیس راهور بررسی شود، با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

به گفته ملکی، داخل مینی‌بوس ۶ سرنشین شامل پنج مرد و یک زن حضور داشتند که همگی دچار مصدومیت شده بودند. پنج نفر پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی از خودرو خارج شده بودند اما راننده مینی‌بوس در کابین محبوس بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: آتش‌نشانان با آغاز عملیات امداد، راننده محبوس را که دچار مصدومیت شدیدتر بود، از داخل کابین خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. سرنشینی داخل اتوبوس‌ها حضور نداشت و افراد احتمالی نیز پیش‌تر از خودروها خارج شده بودند.

ملکی گفت: پس از ایمن‌سازی محل، صحنه حادثه برای بررسی علت وقوع، به پلیس راهور تحویل شد. عملیات آتش‌نشانی ساعت ۲۰:۲۳ پایان یافت.

بزرگراه همدانی تصادف تصادف زنجیره ای اتوبوس مینی بوس سرویس کارکنان مصدومیت
