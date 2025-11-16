میلی صفحه خبر لوگو بالا
کشف «آشپزخانه» تولید مواد مخدر در ماهشهر

فرمانده انتظامی ماهشهر از کشف یک آشپزخانه تولید مواد مواد مخدر، تجهیزات و کشف قرص‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
کشف «آشپزخانه» تولید مواد مخدر در ماهشهر

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر ماهشهر، مبنی بر اینکه یک خانه تیمی اقدام به تولید مواد مخدر و قرص‌های غیر مجاز می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ماهشهر، پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات پلیسی و غافلگیرانه دو نفر از متهمان اصلی این پرونده را دستگیر و تجهیزات مربوط به تولید مواد مخدر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: همچنین بیش از ۱۰ هزار عدد قرص غیر مجاز، حدود چهار کیلوگرم مواد اولیه تولید مواد مخدر، محلول‌های اسیدی و وسایل پیشرفته مجهز لابراتوار تولید مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ خوشناموند در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، گفت: پلیس در اراده خود برای مقابله با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر مصصم است و همراهی شهروندان یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است.

کلاهبرداری با ترفند ارائه و فروش انواع وام در دشت آزادگان

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان از  شناسایی و دستگیری متهمی که با ترفند ارائه و فروش انواع وام کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.    

سرهنگ حسین بیت‌سیاح گفت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه شخصی با وعده دروغین اعطای انواع وام از آن ‌ها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی دشت آزادگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد متهم با فروش و وعده پرداخت انواع وام از شهروندان، شش میلیارد ریال دریافت کرده ولی پس از گذشت مدت زمانی هیچ گونه تسهیلاتی به آن‌ها ارائه نکرده است.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با اشاره به این که تاکنون چند شاکی در رابطه با این پرونده اعلام شکایت کرده‌اند، گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی، متهم دستگیر که ضمن اعتراف به بزه ارتکابی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

بازداشت عاملان تیراندازی در آبادان

 فرمانده انتظامی آبادان از شناسایی و بازداشت سه عامل تیراندازی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی با اشاره به نقش غیرقابل انکار سلاح‌های غیرمجاز در بروز درگیری‌ها و به مخاطره افتادن امنیت روانی شهروندان، اظهار کرد: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده است و پلیس در چارچوب قانون با این مساله با جدیت برخورد می‌کند.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در راستای شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی غیرمجاز در مراسم‌ها موفق شدند سه نفر را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی آبادان با بیان اینکه از مخفیگاه متهمان سه قبضه سلاح گرم غیرمجاز شامل دو قبضه کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری همراه با مهمات فشنگ کشف شد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به پنج فقره تیراندازی شامل دو فقره در مراسم‌های عزا، یک فقره به سمت خودرو کامیون و یک فقره درب منزل اعتراف کردند.

سرهنگ گوروئی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد. 

خوزستان مواد مخدر مخدر صنعتی آشپزخانه دستگیری
