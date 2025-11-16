\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0646\u0627: \u0628\u0627 \u062d\u06a9\u0645 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0648\u0634\u0647\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc \u00ab\u0637\u0627\u0647\u0631 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u06cc \u00bb \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\u0628\u0627 \u062d\u06a9\u0645 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc \u00ab\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0644\u0631\u06cc\u00bb\u00a0 \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0639\u0627\u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631 \u0628\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0648\u00a0 \u00ab \u0637\u0627\u0647\u0631 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u06cc\u00bb \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f.\u00a0\u00a0