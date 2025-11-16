میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدیر عامل ایران‌ایر برکنار شد

 با حکم وزیر راه و شهرسازی «حسین خانلری»  از مدیر عاملی ایران ایر برکنار و  « طاهر عبدالحی» به عنوان مدیرعامل جدید ایران ایر انتخاب شد.  
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا: با حکم وزیر راه وشهرسازی «طاهر عبدالحی » مدیر عامل ایران ایر شد.
 
