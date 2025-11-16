پزشکیان خودروسازان را تهدید به تعطیلی کرد!

به گزارش تابناک، یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
بخشی از جلسه به استماع گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صنعت خودرو با رویکرد نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده اختصاص یافت.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت کممصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صمت دستور داد: در جلسهای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.
وی تأکید کرد: این شرکتها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.
همچنین در بخش دیگری از جلسه امروز هیئت دولت، دکتر پزشکیان بر لزوم اجرای تمهیدات عملی در ادارات و سازمانها برای حرکت در مسیر کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه تأکید کرد و از همه وزرا خواست تمام اقدامات و برنامههای مربوط به نصب پنلهای خورشیدی در وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه را با فوریت تدوین و به دفتر رئیسجمهور ارسال کنند.