میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض

مدال نقره تکواندو به صادقیان رسید

تکواندوکار ایران در وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم با  نتیجه دو بر صفر  مقابل تکواندوکار مراکشی شکست خورد و به مدال نقره رسید. 
کد خبر: ۱۳۴۰۵۷۱
| |
275 بازدید
مدال نقره تکواندو به صادقیان رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن مثبت ۸۲ به امیررضا صادقیان از ایران رسید.

صادقیان در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود. 
صادقیان راند اول این مسابقه را با نتیجه شش بر دو به حریفش واگذار کرد. در راند دوم هم تا لحظه آخر رقابت ادامه داشت اما در نهایت شش بر پنج صادقیان بازنده شد تا مدال نقره به دست بیاورد. 

تا لحظاتی دیگر یلدا ولی‌نژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان می‌رود. 

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی تکواندو مدال نقره صادقیان
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدال نقره تکواندو به «یلدا» رسید
مدال طلای ووشو بر گردن امیرحسین همتی
کسب مدال طلای بازی‌های همبستگی توسط سهیلا منصوریان
کسب مدال طلای ووشو توسط عرفان محرمی 
زنده از عربستان/ کولاک نمایندگان ایران در تکواندو و ووشو
سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید
قهرمانی والیبال ایران / نهمین طلا به نام والیبال 
صف انتظار برای عکس با دو ستاره کشتی ایران در ریاض!
قهرمانی شهسواری در تنیس روی میز / روز طلایی تنیس روی میز دختران ایران
دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
فربد طالشی در ووشو مدال نقره کسب کرد
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد
خوش‌روش در تکواندو برنزی شد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
کسب دومین مدال برنز تکواندو توسط محمدی
سارا شفیعی در رقابت‌های ووشو قهرمان شد/ دوازدهمین طلا برای کاروان ایران
جادوی ساینا کریمی ۱۹ ساله روی شیاپچانگ
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
پیروزی‌های نمایندگان کوراش ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ck7
tabnak.ir/005ck7