مدال نقره تکواندو به صادقیان رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن مثبت ۸۲ به امیررضا صادقیان از ایران رسید.
صادقیان در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.
صادقیان راند اول این مسابقه را با نتیجه شش بر دو به حریفش واگذار کرد. در راند دوم هم تا لحظه آخر رقابت ادامه داشت اما در نهایت شش بر پنج صادقیان بازنده شد تا مدال نقره به دست بیاورد.
تا لحظاتی دیگر یلدا ولینژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان میرود.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.