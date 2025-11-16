دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال طلای وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به علی اصغر علی مرادیان از ایران رسید.
مرادیان در حالی این مسابقه را برنده شد که در راند اول این مسابقه محسن رضایی از افغانستان با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. در راند دوم اما ورق برگشت و حملات پردامنه مرادیان امان تکواندوکار افغانستانی را برید و مسابقه با نتیجه ۱۵ بر صفر به سود مرادیان تمام شد.
تا لحظاتی دیگر امیررضا صادقیان و یلدا ولینژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان میروند.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.