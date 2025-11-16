میلی صفحه خبر لوگو بالا
ایران با اسپانیا بازی دوستانه برگزار می‌کند؟

سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد در مقطع کنونی اعلام رسمی و شبه رسمی درباره حریفان تدارکاتی تیم ملی درست نیست.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۵۴
| |
511 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، طی روز‌های گذشته اخبار متعددی درباره توافقات صورت گرفته میان فدراسیون‌های ایران و اسپانیا برای برگزاری یک دیدار دوستانه در فروردین ماه ۱۴۰۵ منتشر شده است.

در این خصوص بسیاری از رسانه‌ها از نهایی شدن این مسابقه در فیفادی بعدی که ابتدای سال آینده شمسی است، خبر دادند و این در حالی است که هنوز مراسم قرعه کشی جام جهانی برگزار نشده و تیم‌ها حریفان خود را نمی‌شناسند.

موضوع برگزاری بازی دوستانه ایران و اسپانیا مورد پرسش از امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال قرار گرفته و او نیز پاسخ واضحی به اخبار منتشر شده در این باره نداده است.

سخنگوی فدراسیون گفت: «هرگونه اعلام رسمی یا شبه رسمی ممکن است مباحث را دچار اختلال کند. حریفان اروپایی مد نظر هستند و کادر فنی هم طبق برنامه خودش بازی‌های آسیایی و آفریقایی انجام داد.»

علوی افزود: «در ادوار گذشته هم ابتدا قرعه کشی انجام می‌شد و سپس تصمیم‌گیری می‌کردند. در قرعه کشی‌ها بازی‌های دوستانه تنظیم می‌شد و همان روز با هم برنامه‌ریزی می‌کنند. قطعا برای حریفان اروپایی هم بازی با تیم‌های آسیایی مهم است.»

