۵ کشته در تصادف نیسان و سمند در دزفول

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وقوع تصادف مرگبار دزفول خبر داد که طی آن ۵ نفر جان باختند.
۵ کشته در تصادف نیسان و سمند در دزفول

به گزارش تابناک به نقل از  ایسنا، به گفته سرهنگ سیاوش محبی، این حادثه حدود ساعت ۱۴:۳۰ روز ۲۵ آبان در کیلومتر ۲۵ جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول رخ داد و طی آن یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه وانت نیسان به‌شدت برخورد کردند.

در نتیجه این تصادف، یک نفر در صحنه جان باخت و چهار نفر به‌شدت مصدوم شدند که متأسفانه یک نفر در بیمارستان و سه نفر دیگر نیز به‌دنبال تشدید جراحات جان باختند.  بدین ترتیب شمار جان‌باختگان این حادثه به پنج نفر رسید.

براساس گزارش اولیه، وانت نیسان سه سرنشین داشته که تنها راننده فوت کرده و حال دو سرنشین دیگر مساعد است. خودروی سمند نیز پنج سرنشین داشت که سه نفرشان جان باختند.

سرهنگ محبی در پایان اظهار کرد که علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راه فراجا در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

خوزستان دزفول تصادف تصادف شدید نیسان سمند مرگ سرنشینان
