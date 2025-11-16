کُری سنگین حریف دسته دومی استقلال

تیم پادیاب خلخال با هدایت مجید باقری‌نیا، از ساعت ۱۸:۳۰ روز ۳۰ آبان در ورزشگاه شهرقدس میهمان استقلال تهران خواهد بود.

به گزارش تابناک، در فاصله چند روز تا دیدار استقلال تهران و پادیاب خلخال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، حریف دسته دومی آبی‌پوشان با انتشار متنی، کری‌خوانی را آغاز کرده است.

صفحه رسمی پادیاب خلخال، حریف دسته دومی استقلال نوشته: «به نظر شما شگفتی در بازی استقلال رخ خواهد داد؟ همیشه پای یک شگفتی ساز در فوتبال جام حذفی در میان است؛ این بار حذف استقلال کلید خورده است. همیشه تیم های کوچک شهرستانی شگفت ساز بوده‌اند و حالا نوبت تیم پادیاب شهر بهشتی خلخال است تا یک شهر نه بلکه یک کشور را به شوک فرو ببرد. همه چیز در شگفتی معنا پیدا می کند.»

گفتنی است پادیاب خلخال مدتی قبل توانست استقلال زاهدان (استقلال ب) را در لیگ دسته دوم شکست دهد و چند روز پیش هم با بازنشر متنی از یکی از صفحات خبری با تیتر «بگویید تیم لیگ برتری‌تان بیاید» به نوعی استقلال تهران را به چالش کشید.

