میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کُری سنگین حریف دسته دومی استقلال

صفحه رسمی پادیاب خلخال، حریف دسته دومی استقلال نوشته که همیشه پای یک شگفتی‌ساز در فوتبال جام حذفی در میان است.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۴۴
| |
638 بازدید

کُری سنگین حریف دسته دومی استقلال

تیم پادیاب خلخال با هدایت مجید باقری‌نیا، از ساعت ۱۸:۳۰ روز ۳۰ آبان در ورزشگاه شهرقدس میهمان استقلال تهران خواهد بود.

به گزارش تابناک، در فاصله چند روز تا دیدار استقلال تهران و پادیاب خلخال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، حریف دسته دومی آبی‌پوشان با انتشار متنی، کری‌خوانی را آغاز کرده است.

صفحه رسمی پادیاب خلخال، حریف دسته دومی استقلال نوشته: «به نظر شما شگفتی در بازی استقلال رخ خواهد داد؟ همیشه پای یک شگفتی ساز در فوتبال جام حذفی در میان است؛ این بار حذف استقلال کلید خورده است. همیشه تیم های کوچک شهرستانی شگفت ساز بوده‌اند و حالا نوبت تیم پادیاب شهر بهشتی خلخال است تا یک شهر نه بلکه یک کشور را به شوک فرو ببرد. همه چیز در شگفتی معنا پیدا می کند.»

گفتنی است پادیاب خلخال مدتی قبل توانست استقلال زاهدان (استقلال ب) را در لیگ دسته دوم شکست دهد و چند روز پیش هم با بازنشر متنی از یکی از صفحات خبری با تیتر «بگویید تیم لیگ برتری‌تان بیاید» به نوعی استقلال تهران را به چالش کشید.

تیم پادیاب خلخال با هدایت مجید باقری‌نیا، از ساعت ۱۸:۳۰ روز ۳۰ آبان در ورزشگاه شهرقدس میهمان استقلال تهران خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال پادیاب خلخال جام حذفی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیدر باشگاه استقلال محروم شد
معافیت دائم مدافع استقلال صادر شد
زنگ خطر برای استقلال!
تصاویر حضور استقلالی‌ها در منزل پدریِ صابر کاظمی
«موج مکزیکی» تصمیمات تنش‌زا؛ اعتراض شدید استقلال به تعویق دیدار پرسپولیس و تراکتور
رفوزه‌ها گزینه مدیرعاملی آبی‌ها؛ صندلی مدیریت باشگاه استقلال معامله می‌شود؟
تعویق مصاف تراکتور و پرسپولیس
سلب لذت فوتبال از تماشاگران با دشمنان قسم خورده/ تراکتور - پرسپولیس؛ بازی با روان هواداران
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
تاکید بر حرمت انسان‌ها در بیانیه پرسپولیس
از تشویق ایسلندی تا بیانیه‌های صلح پرسپولیس و استقلال؛ پایانِ خوش چند روز پرتنش
بیانیه استقلال در پاسخ به بیانیه امروز صبح پرسپولیس
طعنه سنگین خانم مجری به توهین هواداران پرسپولیس
میزبان بازی دربی مشخص شد
دفاع دیدنی میثاقی از قرارداد 7 میلیاردی حسن یزدانی
طعنه اینستاگرامی پادیاب خلخال به استقلال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cjg
tabnak.ir/005cjg