علت نمرات پایین نسل z مشخص شد!

به گزارش تابناک؛ تحقیقات اخیر نشان میدهد که ضریب هوشی (IQ) نسل جدید نسبت به نسلهای قبلی کاهش یافته است. بر اساس دادهها، افرادی که در دهه ۸۰ شمسی به دنیا آمدهاند، به طور میانگین نمرات IQ پایینتری نسبت به دهه ۶۰ دارند. این یافتهها با بررسیهای گسترده در زمینه تواناییهای شناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان و بزرگسالان به دست آمده است.
علت علمی چیست؟
یکی از عوامل کلیدی این کاهش، وابستگی شدید نسل جدید به تکنولوژی و هوش مصنوعی است. ابزارهای هوشمند امروز بسیاری از فرآیندهای محاسباتی و تحلیلی را ساده کردهاند؛ از انجام محاسبات ریاضی گرفته تا جستجو و تحلیل اطلاعات. در نتیجه، مغز انسان کمتر درگیر فرآیندهای پیچیده تحلیل و حل مسئله میشود و تمرین شناختی کافی دریافت نمیکند. نسلهای قبلی، بدون دسترسی به این ابزارها، مجبور بودند مسائل ریاضی، تحلیل داده و برنامهنویسی را با مغز خود انجام دهند که این کار به تدریج IQ و توانایی حل مسئله آنها را تقویت میکرد.
پیامدها برای تحصیل و زندگی روزمره
کاهش تمرینهای ذهنی میتواند تواناییهای تحلیلی، خلاقیت و حل مسئله را محدود کند. همچنین ممکن است توضیحدهنده بخشی از نمرات پایینتر دانشآموزان در سالهای اخیر باشد. متخصصان معتقدند تمرین فعال مغز، مطالعه عمیق، حل مسئله و بازیهای فکری هنوز بهترین روش برای تقویت IQ و مهارتهای شناختی است، حتی در دنیای دیجیتال امروز.
تکنولوژی و هوش مصنوعی زندگی ما را آسان کردهاند، اما بدون استفاده هوشمندانه از مغز، ممکن است تواناییهای شناختی نسل جدید کمتر از نسلهای قبلی تقویت شود. راهکار عملی: ترکیب استفاده از فناوری با تمرینهای فکری و مطالعه عمیق، کلید حفظ و ارتقای بهرهوری ذهنی است.