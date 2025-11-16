مرحله ششم پیشفروش قطعی سکه طلا با هدف تنظیم بازار و شفافسازی عرضه سکه، فردا دوشنبه 26 آبانماه 1404 از طریق سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز میشود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس اطلاعیه این مرکز، متقاضیان تا ساعت 23 امشب فرصت دارند معادل ریالی سفارش خود بههمراه کارمزد یکدرهزار را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی یا کیف پول الکترونیکی واریز کنند تا واجد شرایط شرکت در حراج اصلی فردا باشند.
جزئیات طرح و سقف خرید
در این مرحله، هر متقاضی میتواند حداکثر 10 قطعه سکه شامل 3 تمامسکه و 7 ربعسکه بهار آزادی ضرب سال 1403 پیشخرید کند.
همچنین مجموع سفارشات تخصیصیافته در سه مرحله قبلی پیشفروش (شهریور، مهر و آبانماه سال جاری) نباید از 15 قطعه سکه شامل 3 تمام، 5 نیم و 7 ربعسکه فراتر رود.
بهمنظور رعایت سقف مجاز، متقاضیان میتوانند در پروفایل کاربری خود از بخش «سفارشات» در سامانه معاملاتی، وضعیت خریدهای قبلی را مشاهده و ظرفیت باقیمانده خود برای هر نوع سکه را بررسی کنند.
نحوه قیمتگذاری در مرحله ششم
طبق دستورالعمل بانک مرکزی، این مرحله از پیشفروش بهصورت حراج ثبت سفارش برگزار میشود و قیمت قطعی از پیش تعیینشدهای وجود ندارد. هر متقاضی باید قیمت پیشنهادی خرید خود را در سامانه معاملاتی ثبت کند و تخصیص نهایی بر اساس ترتیب اولویت قیمت و زمان ثبت انجام خواهد شد.
نمونههای کاربردی برای خریداران
اگر در سه ماه اخیر 5 ربعسکه و 2 تمامسکه خرید کردهاید، اکنون فقط میتوانید 2 ربعسکه و یک تمامسکه بخرید.
اگر پیشتر 7 ربع و 3 سکه تمام خرید کردهاید، دیگر مجاز به ثبت سفارش جدید نیستید.
در صورت عدم خرید در سه مرحله گذشته، میتوانید تمام ظرفیت مجاز یعنی 7 ربع و 3 تمامسکه را سفارش دهید.
نحوه تحویل و هزینهها
تحویل فیزیکی سکههای پیشفروش از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران انجام میشود. هزینه تحویل هر قطعه 30 هزار تومان و هزینه انبارداری برای دریافتهای تأخیری (از روز هشتم تا بیستویکمین روز کاری پس از سررسید) 50 هزار تومان در هر روز تقویمی تعیین شده است.
خریداران باید از روز سررسید 30 بهمنماه 1404 تا حداکثر 21 روز کاری پس از آن برای دریافت فیزیکی سکهها مراجعه کنند؛ در صورت عدم مراجعه، معامله منفسخ و وجه پس از کسر کارمزد و هزینههای عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی بازگردانده میشود.
زمان انصراف و بازگشت وجه
فرصت انصراف از سفارشها از 8 آذر تا 10 روز کاری پیش از سررسید در نظر گرفته شده است. وجه واریزی پس از کسر کارمزد، حداکثر ظرف هفت روز کاری به حساب خریدار برگشت داده میشود.
در این مرحله از طرح، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضهکننده سکه طلاست، مرکز مبادله ارز و طلای ایران مسئول اجرای معاملاتی، و بانک ملی ایران عامل تحویل فیزیکی خواهد بود.