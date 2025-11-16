تعویق دیدار دو تیم مدعی تراکتور و پرسپولیس در جام‌ حذفی، جو فوتبال را تحت تاثیر قرار داد و خیلی زود واکنش‌ها هم آغاز شد. از سویی استقلالی‌ها معتقدند که با این تصمیم، امتیاز ویژه‌ای از سوی برگزارکننده مسابقات به دو تیم داده شد.

واقعیت آن است که تصمیماتی، چون تعویق دیدار تراکتور و پرسپولیس با دلایل نه چندان منطقی، پیامد‌هایی دارد و می‌تواند به تضعیف اعتماد به فرآیند برنامه‌ریزی مسابقات منجر شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تصمیمات ناگهانی و تغییر در برنامه بازی‌ها موضوع جدید و تازه‌ای نیست و هربار با همین دلایل، شاهد جنجال و حاشیه در فوتبال کشورمان بوده‌ایم. حالا در آخرین اتفاقی از این دست، ماجرای تعویق دیدار تراکتور و پرسپولیس در جام‌حذفی، باعث به وجود آمدن حواشی و اعتراضاتی شده است.

بعد از چند روز که با خبر‌های غیررسمی و شایعه پذیرش درخواست باشگاه تراکتور سپری شد، بالاخره دیروز سازمان لیگ تکلیف را روشن و رسما اعلام کرد که بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی که قرار بود ۳۰ آبان در تبریز برگزار شود، لغو و به زمانی دیگر موکول شده است.

دلایلی چون حضور تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه امارات و همچنین حضور تیم تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، جزو دلایل اعلام‌شده برای تعویق این دیدار عنوان شد و سازمان لیگ در اطلاعیه خود نوشت: «با توجه به صعود تیم ملی فوتبال ایران به دیدار نهایی تورنمنت العین و برگزاری دیدار فینال این رقابت‌ها بین تیم‌های ایران و ازبکستان در روز سه شنبه ۲۷ آبان و حضور متعدد ملی پوشان در تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس و همچنین با عنایت به اینکه تیم تراکتور تنها نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیاست و باید در روز دوشنبه به مصاف تیم نسف قارشی برود و موفقیت تیم تراکتور در رقابت‌های لیگ نخبگان می‌تواند تاثیر مستقیم و بسزایی در تعیین تعداد سهمیه آسیایی فوتبال ایران داشته باشد، مسابقه دو تیم تراکتور - پرسپولیس در روز جمعه ۳۰ آبان ماه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی به تعویق می‌افتد که زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.»

تغییر زمان دیدار تراکتور - پرسپولیس در شرایطی رقم خورد که پیش از این مسئولان برگزاری جام حذفی با قاطعیت از برگزاری بازی در تاریخ ۳۰ آبان خبر داده بودند، اما در نهایت همانند موافقت با درخواست برگزاری این بازی در حضور تماشاگران توسط باشگاه تراکتور، با درخواست تراکتور برای تعویق بازی هم موافقت شد تا پس از جنجال تغییر رای استیناف مبنی بر محرومیت حضور تماشاگران با دلیل عجیبی، چون «اشتباه تایپی»، حالا تعویق زمان این دیدار پرماجرا، به محل بحث و جدل جدیدی در فوتبال‌مان تبدیل شود. لازم به ذکر است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این دیدار در هفته پایانی آذر ماه برگزار خواهد شد تا مرحله بعدی این مسابقات هم در روز‌های ۲۹ و ۳۰ آذرماه به انجام برسد.

در هر حال نکته حائز اهمیت این است که تعویق دیدار دو تیم مدعی، جو فوتبال را تحت تاثیر قرار داد و خیلی زود واکنش‌ها هم آغاز شد. از سویی این تصمیم با اعتراض گسترده هواداران استقلال همراه شده و آنها این اقدام را نقض عدالت در فضای رقابتی قلمداد کرده‌اند. استقلالی‌ها چند روز قبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به استراحت بیشتر پرسپولیس قبل از مسابقه دربی در هفته دوازدهم لیگ برتر معترض شده بودند و این بار مهدی واعظی سرپرست امور رسانه‌ای باشگاه استقلال با مرور موضوع سال گذشته که سازمان لیگ با لغو دربی در تاریخ ۹ اسفند موافقت نکرد (در حالی که استقلال ۱۳ اسفند با النصر عربستان در لیگ نخبگان آسیا بازی داشت) در صفحه شخصی اش نوشت: «در یک اقدام عجیب بازی تراکتور و پرسپولیس به جهت حضور تراکتور در آسیا لغو می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد. موضوع استراحت بیشتر پرسپولیس برای دربی هم یک موضوع جدی است. دوستان اگر به شما برنمی‌خورد، دلیل لغو بازی تراکتور و پرسپولیس را بفرمایید تا ما هم توجیه بشویم.»

تمام این اتفاقات در شرایطی است که حالا پرسپولیس بعد از پایان فیفادی فعلی، فقط یک بازی در تاریخ ۷ آذر مقابل شمس‌آذر در قزوین خواهد داشت و دربی هم یک هفته بعد از این بازی یعنی در تاریخ ۱۴ آذر در اراک برگزار می‌شود. برخلاف پرسپولیس، تقویم استقلال تا روز دربی بسیار شلوغ و فشرده است و آبی‌ها بعد از پایان فیفادی، خیلی سریع وارد رقابت‌های جام حذفی می‌شوند و در تاریخ ۳۰ آبان یعنی ۶ روز دیگر، میزبان تیم پادیاب خلخال خواهد بود. شاگردان ساپینتو ۵ روز بعد (۵ آذر)، در لیگ قهرمانان آسیا ۲ میزبان الوصل امارات خواهند بود. دیداری که بسیار هم سرنوشت‌ساز و مهم است و می‌تواند در صعود این تیم نقش زیادی داشته باشد. استقلال ۹ آذر هم در هفته یازدهم لیگ برتر میزبان فولاد خوزستان خواهد بود و ۵ روز بعد، دربی رفت برگزار می‌شود. به این ترتیب استقلال از روز ۳۰ آبان تا روز ۱۴ آذر ۴ بار به میدان خواهد رفت، در حالی که پرسپولیس در این مدت فقط دو بازی دارد.

بدیهی است که ماجرای تقویم مسابقات از همان ابتدا با مشکل و ایراد مواجه است چرا که در لیگ‌های معتبر برنامه از ابتدا تا انتها اعلام می‌شود و تنها در موارد خیلی خاص تغییری صورت می‌گیرد. در این شرایط، بیژن طاهری مدیر تیم فوتبال استقلال با انتقاد از تصمیم سازمان لیگ گفت: برخی اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها مایه تعجب است و این پرسش برای افکار عمومی به وجود می‌آید که آیا با این روش برنامه‌ریزی مقوله عدالت و برابری میان همه تیم‌ها به یک شکل رعایت می‌شود یا خیر؟ با لغو ناگهانی و بدون دلیل بازی تراکتور و پرسپولیس امتیاز ویژه‌ای از سوی برگزارکننده مسابقات به دو تیم مدعی داده شد. مگر می‌شود ما یک روز زمان بازی این دو تیم را اعلام کنیم و فردای آن روز به خاطر درخواست یک باشگاه بازی را کنسل کنیم؟» او افزود: «ما پیش از این به مدت زمان استراحت دو تیم استقلال و پرسپولیس قبل از برگزاری دربی پایتخت اعتراض داشتیم و تأکید کردیم چرا باید حریف ما دو روز بیشتر استراحت کند، این مسئله از سوی سازمان لیگ نادیده گرفته شد. ما توقع داریم اگر قرار است به تیم‌های آسیایی و بزرگ نگاه متفاوت صورت بگیرد این اتفاق برای ما نیز رقم بخورد. لذت فوتبال به برگزاری عادلانه مسابقات است، وقتی ما با این رفتار نظم و انضباط حاکم بر مسابقات را به‌هم می‌ریزیم، نه تنها جذابیت را از فوتبال سلب می‌کنیم بلکه زمینه را برای ایجاد شائبه و حرف و حدیث فراهم می‌کنیم.»

واقعیت آن است که تصمیماتی، چون تعویق دیدار تراکتور و پرسپولیس با دلایل نه چندان منطقی، پیامد‌هایی دارد و می‌تواند به تضعیف اعتماد به فرآیند برنامه‌ریزی مسابقات منجر شود و شائبه‌هایی، چون زیر سوال بودن عدالت در فضای رقابتی تیم‌ها را ایجاد کند. در این بین، اعتبار و جایگاه ارکان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم خدشه‌دار می‌شود.