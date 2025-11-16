میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا دوربین‌های تهران آفلاین اعلام شدند؟

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: دوربین‌های ترافیکی در بستر داخلی امن هستند و به اینترنت وصل نمی‌شوند بنابراین دوربین‌ها نه هک شدند نه مشکلی برایشان پیش آمد چراکه در بستر امن فعالیت می‌کنند.
چرا دوربین‌های تهران آفلاین اعلام شدند؟

اکبر اختیاری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص شائبه هک شدن دوربین های ترافیکی شهر تهران گفت: خبری که در این باره منتشر شد پیرامون دوربین های اماکن بود نه دوربین های ترافیکی. بستر دوربین های شهرداری در بستر فیبر نوری و محصور است و به اینترنت وصل نمی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌ها خیلی واضح این مطلب را مطالعه نمی‌کنند و می‌گویند در اینترنت به یک IP ارسال شده است، خاطرنشان کرد: قطعا اینگونه نیست؛ دوربین های ترافیکی در بستر داخلی امن هستند و به اینترنت وصل نمی‌شوند بنابراین دوربین ها نه هک شدند نه مشکلی برایشان پیش آمد. ما در بستر امن فعالیت می کنیم.

اختیاری ادامه داد: البته دوربین های اماکن و منازل به واسطه اینترنت به تلفن های همراه وصل می شود؛ مانند دوربین های شهری که در نقاط مختلف هستند؛ دوربین های ترافیکی در ایام جنگ ترافیکی دچار مشکل نشدند البته قطعا باید دوربین ها همیشه از نظر امنیتی بررسی بشود و قصد ما امنیت همیشگی این ها است و قطعا به روزرسانی می کنیم ولی اینکه بگوییم هک اتفاق افتاد خیر.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در پاسخ به این سوال که پلاک برخی ماشین ها چطور در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت، گفت: پلاک خودروها از طریق دوربین‌های خانه‌ها و پاساژها قابل خوانش است؛ بستر ما امن است و به اینترنت هم وصل نمی شود و ما هم تلاش می کنیم با همکاری فاوا همیشه بحث امنیت را توسعه بدهیم و دارایی شهر را حفظ کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر شهرداری هک بشود احتمال این دارد که تصاویر قابل دسترسی باشد، عنوان کرد: ما همیشه تلاش می کنیم که این اتفاق نیفتد. سعی می کنیم تجربه خود را افزایش بدهیم تا این اتفاق نیفتد. نمی شود پیش بینی کرد هک چطور اتفاق بیفتد. وظیفه ما فراهم کردن امنیت است.

چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
