تخلیه اضطراری یک هتل پس از حادثه دلخراش!

بنا بر اعلام رسانه‌های داخلی، یک هتل در استانبول، پس از آنکه یک خانواده ترکیه‌ای آلمانی که در آنجا اقامت داشتند دچار مسمومیت شدند و مادر و دو فرزندش جان باختند، تخلیه شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۲۰
| |
1115 بازدید
بنا بر اعلام رسانه‌های داخلی، یک هتل در استانبول، پس از آنکه یک خانواده ترکیه‌ای آلمانی که در آنجا اقامت داشتند دچار مسمومیت شدند و مادر و دو فرزندش جان باختند، تخلیه شد.

به گزارش تابناک؛  روزنامه بیرگون ترکیه خاطرنشان کرد که تمامی مسافران این هتل که نام آن ذکر نشده و در منطقه فاتح استانبول واقع شده است، به یک هتل دیگر منتقل شدند.

این روزنامه ذکر کرد که روز گذشته دو نفر از افراد مقیم این هتل پس از حالت تهوع و استفراغ به بیمارستان منتقل شدند.
گفتنی است این خانواده روز چهارشنبه پس از خوردن غذای دستفروشان در منطقه اورتاکوی بیمار و به بیمارستان منتقل شدند.

دو کودک ۳ و ۶ ساله این خانواده روز پنجشنبه جان باختند و روز بعد آن مادر این خانواده جان خود را از دست داد.
عبدالله امری گونر، مدیر منطقه‌ای وزارت بهداشت ترکیه در استانبول گفت که پدر این خانواده همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

