به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» به‌کارگردانی شاهد احمدلو به تازگی اکران عمومی خود را در سینماها آغاز کرده و جشن اکران مردمی آن هم در سینما فرهنگ برگزار شد. این‌فیلم درباره یک‌کتک‌خور و هنرور سینما به‌نام ناصر عشقی است که با برگزاری انتخابات، به ریاست انجمن هنروران سینما می‌رسد و اتفاقات مختلفی را از سر می‌گذراند.

در فرصتی که دست داد، با کارگردان این فیلم به گپ و گفت نشستیم. احمدلو در این گفتگو که بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ آبان انجام شد، به این‌نکته اشاره کرد که مهم‌ترین زیرمتن این‌فیلم، برآمده از لایه‌های اجتماعی و نگاه سیاسی مردم کشورمان است. چون به‌خلاف خیلی از جوامع دیگر، در جامعه ما، همه درباره سیاست و قدرت حرف می‌زنند.

قسمت اول این‌گفتگو چندی پیش منتشر شد که در پیوند زیر قابل دسترسی و مشاهده است:

* «نقد دیکتاتور درون آدم‌ها با «شاه‌نقش»/این‌فیلم کمدی نیست»

احمدلو در قسمت دوم درباره ارجاعاتش به دیالوگ‌های ماندگار فیلم‌های مسعود کیمیایی و دیگر آثار سینمای ایران اشاره کرد و جملاتی هم درباره این داشت که چرا فیلمسازی مثل ناصر تقوایی نباشد بتواند فیلم بسازد؟

این‌کارگردان درباره چالشی که درباره فیلم‌های مسعود کیمیایی وجود دارد و عده‌ای موافق و مخالف درباره‌شان صحبت می‌کنند، معتقد است فیلمسازان بزرگ، بنا نیست همیشه فیلم خوب بسازند و همین‌که در سینما حضور داشته باشند و فیلم بسازند، خوب و فرصت مغتنم است.

کارگردان «شاه‌نقش» می‌گوید دیوار بلند امروز سینمای ایران، طی دهه‌های گذشته ساخته شده و اگر یک‌ردیف و یک‌آجر از این‌دیوار را بیرون بیاوریم، فرو خواهد ریخت.

بخش دیگری از گفتگو با احمدلو، درباره چگونگی انتخاب بهرنگ علوی برای ایفای نقش اصلی فیلم «شاه‌نقش» بود که براساس یک‌داستان واقعی ساخته شده است.

مشروح دومین‌قسمت از گفتگو با شاهد احمدلو را در پایین می‌بینید: