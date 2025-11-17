میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
گفتگو با شاهد احمدلو/۲

مهم است مسعود کیمیایی همچنان فیلم بسازد؛ حتی اگر بد بسازد/داستان «شاه‌نقش» واقعی است

کارگردان فیلم «شاه‌نقش» می‌گوید در همه‌جای دنیا هیچ‌کارگردانی نداریم که همه فیلم‌هایش خوب باشد و فیلم بد نداشته باشد. مسعود کیمیایی هم از این‌قاعده مستثنی نیست.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۱۷
| |
317 بازدید

مهم این است که مسعود کیمیایی همچنان فیلم می‌سازد؛ حتی اگر بد بسازد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» به‌کارگردانی شاهد احمدلو به تازگی اکران عمومی خود را در سینماها آغاز کرده و جشن اکران مردمی آن هم در سینما فرهنگ برگزار شد. این‌فیلم درباره یک‌کتک‌خور و هنرور سینما به‌نام ناصر عشقی است که با برگزاری انتخابات، به ریاست انجمن هنروران سینما می‌رسد و اتفاقات مختلفی را از سر می‌گذراند.

در فرصتی که دست داد، با کارگردان این فیلم به گپ و گفت نشستیم. احمدلو در این گفتگو که بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ آبان انجام شد، به این‌نکته اشاره کرد که مهم‌ترین زیرمتن این‌فیلم، برآمده از لایه‌های اجتماعی و نگاه سیاسی مردم کشورمان است. چون به‌خلاف خیلی از جوامع دیگر، در جامعه ما، همه درباره سیاست و قدرت حرف می‌زنند. 

قسمت اول این‌گفتگو چندی پیش منتشر شد که در پیوند زیر قابل دسترسی و مشاهده است:

* «نقد دیکتاتور درون آدم‌ها با «شاه‌نقش»/این‌فیلم کمدی نیست»

احمدلو در قسمت دوم درباره ارجاعاتش به دیالوگ‌های ماندگار فیلم‌های مسعود کیمیایی و دیگر آثار سینمای ایران اشاره کرد و جملاتی هم درباره این داشت که چرا فیلمسازی مثل ناصر تقوایی نباشد بتواند فیلم بسازد؟

این‌کارگردان درباره چالشی که درباره فیلم‌های مسعود کیمیایی وجود دارد و عده‌ای موافق و مخالف درباره‌شان صحبت می‌کنند، معتقد است فیلمسازان بزرگ، بنا نیست همیشه فیلم خوب بسازند و همین‌که در سینما حضور داشته باشند و فیلم بسازند، خوب و فرصت مغتنم است.

کارگردان «شاه‌نقش» می‌گوید دیوار بلند امروز سینمای ایران، طی دهه‌های گذشته ساخته شده و اگر یک‌ردیف و یک‌آجر از این‌دیوار را بیرون بیاوریم، فرو خواهد ریخت.

بخش دیگری از گفتگو با احمدلو، درباره چگونگی انتخاب بهرنگ علوی برای ایفای نقش اصلی فیلم «شاه‌نقش» بود که براساس یک‌داستان واقعی ساخته شده است. 

مشروح دومین‌قسمت از گفتگو با شاهد احمدلو را در پایین می‌بینید:

تعداد بازدید : 9
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شاهد احمدلو فیلم سینمایی سینمای ایران مسعود کیمیایی بهرنگ علوی بهروز وثوقی کتک خوردن محمد متوسلانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۷۹ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005cjF
tabnak.ir/005cjF