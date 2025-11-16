فروشندۀ ارزهای تقلبی دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ محمود حافظی با اشاره به دستگیری کلاهبردار فروش ارز‌های تقلبی گفت: در اوایل شهریور ماه سال جاری چهار فقره پرونده طی بیست روز به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار به موضوع در اختیار کاراگاهان اداره کلاهبرداری و جعل قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی بارس ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شکات قصد فروش طلا از طریق سایت دیوار داشتند. پس از تماس خریدار (فرد کلاهبردار) اعلام می‌کند در حال خرید و فروش و واردات ژنراتور برق ازکشور امارات بوده و قصد دارد در ایران نیز در امر طلا سرمایه‌گذاری کند. وی افزود: او با ایجاد جو اعتمادسازی ضمن حضور در محل، طلا‌ها را خریداری کرده و در عوض آن ارز‌های تقلبی را به مالباختگان تحویل می‌داده است. این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اگاهی پس از اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با این مرجع، محل اختفا متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در استان خراسان دستگیر کردند. سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های خود به بزه ارتکابی اعتراف کرد، اظهار داشت: تا کنون چهار نفر از شکات در این رابطه شناسایی شده و متهم برابر دستور مرجع قضایی روانه زندان شد.