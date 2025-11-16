میلی صفحه خبر لوگو بالا
فروشندۀ ارزهای تقلبی دستگیر شد

ئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری فرد کلاهبردار فروش ارز تقلبی به مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شیراز خبر داد.
فروشندۀ ارزهای تقلبی دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ محمود حافظی با اشاره به دستگیری کلاهبردار فروش ارز‌های تقلبی گفت: در اوایل شهریور ماه سال جاری چهار فقره پرونده طی بیست روز به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار به موضوع در اختیار کاراگاهان اداره کلاهبرداری و جعل قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی بارس ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شکات قصد فروش طلا از طریق سایت دیوار داشتند. پس از تماس خریدار (فرد کلاهبردار) اعلام می‌کند در حال خرید و فروش و واردات ژنراتور برق ازکشور امارات بوده و قصد دارد در ایران نیز در امر طلا سرمایه‌گذاری کند. وی افزود: او با ایجاد جو اعتمادسازی ضمن حضور در محل، طلا‌ها را خریداری کرده و در عوض آن ارز‌های تقلبی را به مالباختگان تحویل می‌داده است. این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اگاهی پس از اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با این مرجع، محل اختفا متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در استان خراسان دستگیر کردند. سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های خود به بزه ارتکابی اعتراف کرد، اظهار داشت: تا کنون چهار نفر از شکات در این رابطه شناسایی شده و متهم برابر دستور مرجع قضایی روانه زندان شد. 

