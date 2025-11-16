معادل جدید فرهنگستان برای کرانچی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc\u060c \u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u00ab\u06a9\u0650\u0631\u0627\u0646\u0686\u06cc\u00bb \u0648 \u00ab\u06a9\u0650\u0631\u0648\u0686\u0646\u062f\u0647\u00bb \u0646\u0627\u062f\u0631\u0633\u062a \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644\u00a0 \u0622\u0646 \u00ab\u06a9\u0650\u0631\u0648\u0686\u06cc\u00bb \u06cc\u0627 \u00ab\u06a9\u0650\u0631\u0648\u0686\u0647\u00bb \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f.