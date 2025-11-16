میلی صفحه خبر لوگو بالا
معادل جدید فرهنگستان برای کرانچی

واژه‌های «کِرانچی» و «کِروچنده» نادرست اعلام شدند.
معادل جدید فرهنگستان برای کرانچی

به گزارش  تابناک به نقل از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه‌های «کِرانچی» و «کِروچنده» نادرست اعلام شدند و معادل  آن «کِروچی» یا «کِروچه» معرفی شد.

کرانچی فرهنگستان کروچنده
