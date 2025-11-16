جاسوسی عاشقانه برای ایران در اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ یک شهروند ۲۷ ساله اسرائیلی ساکن اراضی شمال فلسطین اشغالی به اتهام جمع آوری اطلاعات از دوست دخترش که عضو نیروی هوایی اسرائیل است و انتقال آن اطلاعات به ایران، دستگیر شده است.
به نقل از وبگاه خبری " آی ۲۴" اسرائیل، این جوان ۲۷ ساله ساکن شهرکی در شمال فلسطین اشغالی، مظنون به ارسال عکسها و موقعیت مکانهای حساس در اسرائیل و استخراج اطلاعات از دوست دخترش که در نیروی هوایی اسرائیل خدمت میکند، است.
روز یکشنبه کیفرخواستی علیه "شیمون آذرزار"، جوان ۲۷ ساله اهل "کریات یام"، به ظن ارتکاب جرائم امنیتی شامل تماس با ماموران اطلاعاتی ایران و انجام ماموریتهای امنیتی تحت هدایت آنها، ارائه شد.
متهم از دوست دختر خود که در نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل (بخش نیروی هوایی) خدمت میکند، برای به دست آوردن اطلاعات مختلف در مورد پایگاههای نظامی اسرائیل و نیروی هوایی، کمک گرفته است؛ اما ظاهرا دوست دختر او به اتهامی خاص دستگیر نشده است.
تحقیقات "شین بت" و پلیس اسرائیل نشان داد که "شیمون آذرزار" طی مدت بیش از یک سال، با ماموران اطلاعاتی ایران ارتباط برقرار کرده و ماموریتهای امنیتی متنوعی را به دستور آنها انجام داده است.
در این زمینه، او عکسها و موقعیت مکانهای حساس در اسرائیل را ارسال کرده و حتی پیشنهاد داده است که اطلاعات حیاتی از پایگاههای ارتش اسرائیل را در اختیار رابطان خود قرار دهد.
"آزرازر" از رابطه خود با دوست دخترش که در پایگاه نیروی هوایی در نیروی ذخیره خدمت میکند، سوءاستفاده کرده و از او اطلاعات مختلفی در مورد ارتش اسرائیل، پایگاههای نیروی هوایی و موارد دیگر استخراج کرده است.
همچنین مشخص شد که آزرازر حتی به رابط ایرانی خود پیشنهاد داده است که اطلاعاتی را از درون یک پایگاه ارتش اسرائیل در اختیار او قرار دهد.
طبق یافتههای تحقیقات، او در ازای خدماتش، مبالغی را دریافت کرده است که از طریق ابزارهای دیجیتال منتقل شدهاند. صبح روز یکشنبه (امروز)، کیفرخواستی علیه شیمون آزرازر در دادگاه منطقه "حیفا" تشکیل شده است.
فعالیت گسترده جاسوسان ایران در اسرائیل
این چند دهمین پرونده مفتوحه علیه مظنونان به جاسوسی برای ایران در دستگاه قضایی اسرائیل محسوب میشود.
طی یک سال گذشته دهها نفر و گروه در اسرائیل به ظن ارتباط و یا جاسوسی برای ایران دستگیر شده و حتی بندی ویژه در زندانهای امنیتی اسرائیل برای نگهداری جاسوسان همکار با ایران، ایجاد شده است.
دستگاههای امنیتی اسرائیل بارها به شهرک نشینان اسرائیلی درباره هرگونه همکاری احتمالی با عوامل اطلاعاتی ایرانی هشدار دادهاند.