میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جاسوسی عاشقانه برای ایران در اسرائیل

یک شهروند ۲۷ ساله اسرائیلی ساکن اراضی شمال فلسطین اشغالی به اتهام جمع آوری اطلاعات از دوست دخترش که عضو نیروی هوایی اسرائیل است و انتقال آن اطلاعات به ایران، دستگیر شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۱۱
| |
845 بازدید

جاسوسی عاشقانه برای ایران در اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ یک شهروند ۲۷ ساله اسرائیلی ساکن اراضی شمال فلسطین اشغالی به اتهام جمع آوری اطلاعات از دوست دخترش که عضو نیروی هوایی اسرائیل است و انتقال آن اطلاعات به ایران، دستگیر شده است.

به نقل از وبگاه خبری " آی ۲۴" اسرائیل، این جوان ۲۷ ساله ساکن شهرکی در شمال فلسطین اشغالی، مظنون به ارسال عکس‌ها و موقعیت مکان‌های حساس در اسرائیل و استخراج اطلاعات از دوست دخترش که در نیروی هوایی اسرائیل خدمت می‌کند، است.

روز یکشنبه کیفرخواستی علیه "شیمون آذرزار"، جوان ۲۷ ساله اهل "کریات یام"، به ظن ارتکاب جرائم امنیتی شامل تماس با ماموران اطلاعاتی ایران و انجام ماموریت‌های امنیتی تحت هدایت آنها، ارائه شد.

متهم از دوست دختر خود که در نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل (بخش نیروی هوایی) خدمت می‌کند، برای به دست آوردن اطلاعات مختلف در مورد پایگاه‌های نظامی اسرائیل و نیروی هوایی، کمک گرفته است؛ اما ظاهرا دوست دختر او به اتهامی خاص دستگیر نشده است.

تحقیقات "شین بت" و پلیس اسرائیل نشان داد که "شیمون آذرزار" طی مدت بیش از یک سال، با ماموران اطلاعاتی ایران ارتباط برقرار کرده و ماموریت‌های امنیتی متنوعی را به دستور آنها انجام داده است.

در این زمینه، او عکس‌ها و موقعیت مکان‌های حساس در اسرائیل را ارسال کرده و حتی پیشنهاد داده است که اطلاعات حیاتی از پایگاه‌های ارتش اسرائیل را در اختیار رابطان خود قرار دهد.

"آزرازر" از رابطه خود با دوست دخترش که در پایگاه نیروی هوایی در نیروی ذخیره خدمت می‌کند، سوءاستفاده کرده و از او اطلاعات مختلفی در مورد ارتش اسرائیل، پایگاه‌های نیروی هوایی و موارد دیگر استخراج کرده است.

همچنین مشخص شد که آزرازر حتی به رابط ایرانی خود پیشنهاد داده است که اطلاعاتی را از درون یک پایگاه ارتش اسرائیل در اختیار او قرار دهد.

طبق یافته‌های تحقیقات، او در ازای خدماتش، مبالغی را دریافت کرده است که از طریق ابزار‌های دیجیتال منتقل شده‌اند. صبح روز یکشنبه (امروز)، کیفرخواستی علیه شیمون آزرازر در دادگاه منطقه "حیفا" تشکیل شده است.

فعالیت گسترده جاسوسان ایران در اسرائیل

این چند دهمین پرونده مفتوحه علیه مظنونان به جاسوسی برای ایران در دستگاه قضایی اسرائیل محسوب می‌شود.

طی یک سال گذشته ده‌ها نفر و گروه در اسرائیل به ظن ارتباط و یا جاسوسی برای ایران دستگیر شده و حتی بندی ویژه در زندان‌های امنیتی اسرائیل برای نگهداری جاسوسان همکار با ایران، ایجاد شده است.

دستگاه‌های امنیتی اسرائیل بار‌ها به شهرک نشینان اسرائیلی درباره هرگونه همکاری احتمالی با عوامل اطلاعاتی ایرانی هشدار داده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهروند اسرائیل دوست دختر اراضی فلسطین اشغالی جرائم امنیتی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: جنگ به هنجار جدید بین‌الملل تبدیل می‌شود
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
شرط تل‌آویو برای فروش جنگنده به عربستان
اولین نقطه ایران که اسرائیل بمباران کرد؛ چه کسی خبر داشت؟!
بقایی: دیگر نمی‌توان به مذاکره اعتماد کرد
پیام مکتوب عراقچی برای وزیر خارجه قطر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cj9
tabnak.ir/005cj9