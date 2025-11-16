میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار به وزیر علوم: دانشگاه یا کلاب شبانه؟

شایان ترکمانی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، در نامه‌ای به وزیر علوم نوشت: اتفاق ناگوار «هفته دیزاین دانشگاه تهران» نمکی بر زخم اقدامات ضدفرهنگ و منافی عفت عمومی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۰۸
| |
622 بازدید
هشدار به وزیر علوم: دانشگاه یا کلاب شبانه؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شایان ترکمانی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار خلع ید از کسانی شد که دانشگاه را به محل فساد و فحشا تبدیل کردند. متن این نامه بدین شرح است:

روحیه پرنشاط و دل‌های پاک دانشجویان این امید را به انسان می‌بخشد که نه به نحو استثناء بلکه به نحو قاعده فراورده‌ی دانشگاه جمهوری اسلامی چمران‌ها باشند. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) جناب آقای دکتر حسین سیمایی صرافوزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ احتراماً نظر به وضعیت و حال ناخوش فرهنگی دانشگاه‌ها و از روی دلسوزی و دغدغه‌مندی لازم میدانستم نکاتی را با شما در میان بگذارم. تحقیقاً دانشگاه‌امروز جمهوری اسلامی در اوضاع نابسامانی به سر می‌برد، از موضوعاتی، چون افت رشد علمی دانشگاه‌ها، محدودیت‌های شدید منابع، چالش‌های صنفی و ناهنجاری‌های اجتماعی که عبور کنیم، عملاً شاهد به مسلخ رفتن هویت و رسالت حقیقی دانشگاه هستیم که قلب هر شخص، که اندکی عرق ملی و غیرت دینی داشته باشد را به درد می‌آورد. جناب آقای وزیر دانشگاه قرار بود به‌معنای واقعی کلمه دانشگاه باشد، مبدأ تحولات کشور و پیشران ساخت «ایران قوی»، نه آنکه جولانگاه عده‌ای متجاوز فرهنگی باشد تا با رمز عملیات «نشاط» به سر تا پای فرهنگ، سبک زندگی، خانواده و... تاخت و تاز کنند. آقای وزیر بدانید که نشاط واقعی در موسیقی و کنسرت و بی‌بند و باری نیست بلکه آنچه که حقیقتاً نشاط را برای دانشگاه و جامعه به ارمغان می‌آورد این است که دانشجویان را دخیل در سرنوشت کشور کنیم و این جوانان باشند که با ایمان، انگیزه و انرژی با چشم‌اندازی روشن و نگاهی بلند به آرمان‌های ایران اسلامی مسائل و چالش‌ها را رتق و فتق و قله‌های موفقیت را یکی پس از دیگری برای کشور فتح می‌کنند.

این همان معجزه‌ی حضرت روح‌الله بود که جوان‌های سرگرم به اباطیل را به اوج عرفان و معرفت رساند و پوزه فرعونیان زمان را به خاک مالید. او بود که با روح بلند خود، دانشجویی که تنها دغدغه‌اش مشتی لاطائلات بود را به دانشجوی مکتب جانبازی و شهادت مبدل ساخت که از علم خود برای نیل به هدفی مقدس و حمل تکلیف الهی بهره می‌جوید و آمیزه‌ای از عقل و عشق را به ماحصل می‌اورد. فلذا از شما انتظار می‌رود بعنوان وزیر جمهوری اسلامی ایران که خون هزاران شهید برای حفظ و پایداری آن داده شده، نسبت به هویت‌زدایی سیستماتیک، از دانشگاه‌ها صیانت کرده و خلع ید کنید از کسانی که می‌خواهند این نهاد مقدس را به محلی برای فساد و فحشا تبدیل کنند. اتفاق ناگوار «هفته دیزاین دانشگاه تهران» نمکی بود بر زخم اقدامات ضدفرهنگ و منافی عفت عمومی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی که چند صباحی است پایش به دانشگاه هم کشیده شده است. رویدادی که دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی کشور را به کلاب پارتی‌های شبانه تشبیه کرده است و در آن نه تنها عنصری برگرفته از هویت دینی-ملی دیده نمی‌شود بلکه حتی پوشش معمول فضای آکادمیک نیز رعایت نگردیده است. آقای دکتر سیمایی صراف وقت آن رسیده است که بعد از ۱۵ ماه تکلیف وزارتخانه متبوع را نسبت به مسئله فرهنگ، نظام باور‌ها و ارزش‌ها، در دانشگاه مشخص کنید و پاسخگو باشید نسبت به بیش از یکسال تصدی‌گری فرهنگی و انفعال در برابر قبح‌شکنی، عادی انگاری و ترویج موسیقی و کنسرت، اردو‌ها و گردهمایی‌های مختلط و بی‌بند و باری ساختاری و سازمان‌یافته در دانشگاه‌ها. والسلام علی من اتبع الهدی شایان ترکمانی؛ دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه وزیر علوم فساد و فحشا اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نامه شایان ترکمانی دیزاین دانشگاه تهران
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پای وزیر علوم به جنجال بهنوش طباطبایی باز شد!
پشت‌پرده بادیگارد سلبریتی‌ها در ایران
بازگشت مدیر مستعفی کوی و همشهری رئیس دانشگاه تهران به مدیریتی ویژه
هشدار درباره تأسیس دانشگاهی جعلی در ارمنستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cj6
tabnak.ir/005cj6