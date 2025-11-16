هشدار به وزیر علوم: دانشگاه یا کلاب شبانه؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شایان ترکمانی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار خلع ید از کسانی شد که دانشگاه را به محل فساد و فحشا تبدیل کردند. متن این نامه بدین شرح است:

روحیه پرنشاط و دل‌های پاک دانشجویان این امید را به انسان می‌بخشد که نه به نحو استثناء بلکه به نحو قاعده فراورده‌ی دانشگاه جمهوری اسلامی چمران‌ها باشند. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) جناب آقای دکتر حسین سیمایی صرافوزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ احتراماً نظر به وضعیت و حال ناخوش فرهنگی دانشگاه‌ها و از روی دلسوزی و دغدغه‌مندی لازم میدانستم نکاتی را با شما در میان بگذارم. تحقیقاً دانشگاه‌امروز جمهوری اسلامی در اوضاع نابسامانی به سر می‌برد، از موضوعاتی، چون افت رشد علمی دانشگاه‌ها، محدودیت‌های شدید منابع، چالش‌های صنفی و ناهنجاری‌های اجتماعی که عبور کنیم، عملاً شاهد به مسلخ رفتن هویت و رسالت حقیقی دانشگاه هستیم که قلب هر شخص، که اندکی عرق ملی و غیرت دینی داشته باشد را به درد می‌آورد. جناب آقای وزیر دانشگاه قرار بود به‌معنای واقعی کلمه دانشگاه باشد، مبدأ تحولات کشور و پیشران ساخت «ایران قوی»، نه آنکه جولانگاه عده‌ای متجاوز فرهنگی باشد تا با رمز عملیات «نشاط» به سر تا پای فرهنگ، سبک زندگی، خانواده و... تاخت و تاز کنند. آقای وزیر بدانید که نشاط واقعی در موسیقی و کنسرت و بی‌بند و باری نیست بلکه آنچه که حقیقتاً نشاط را برای دانشگاه و جامعه به ارمغان می‌آورد این است که دانشجویان را دخیل در سرنوشت کشور کنیم و این جوانان باشند که با ایمان، انگیزه و انرژی با چشم‌اندازی روشن و نگاهی بلند به آرمان‌های ایران اسلامی مسائل و چالش‌ها را رتق و فتق و قله‌های موفقیت را یکی پس از دیگری برای کشور فتح می‌کنند.

این همان معجزه‌ی حضرت روح‌الله بود که جوان‌های سرگرم به اباطیل را به اوج عرفان و معرفت رساند و پوزه فرعونیان زمان را به خاک مالید. او بود که با روح بلند خود، دانشجویی که تنها دغدغه‌اش مشتی لاطائلات بود را به دانشجوی مکتب جانبازی و شهادت مبدل ساخت که از علم خود برای نیل به هدفی مقدس و حمل تکلیف الهی بهره می‌جوید و آمیزه‌ای از عقل و عشق را به ماحصل می‌اورد. فلذا از شما انتظار می‌رود بعنوان وزیر جمهوری اسلامی ایران که خون هزاران شهید برای حفظ و پایداری آن داده شده، نسبت به هویت‌زدایی سیستماتیک، از دانشگاه‌ها صیانت کرده و خلع ید کنید از کسانی که می‌خواهند این نهاد مقدس را به محلی برای فساد و فحشا تبدیل کنند. اتفاق ناگوار «هفته دیزاین دانشگاه تهران» نمکی بود بر زخم اقدامات ضدفرهنگ و منافی عفت عمومی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی که چند صباحی است پایش به دانشگاه هم کشیده شده است. رویدادی که دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی کشور را به کلاب پارتی‌های شبانه تشبیه کرده است و در آن نه تنها عنصری برگرفته از هویت دینی-ملی دیده نمی‌شود بلکه حتی پوشش معمول فضای آکادمیک نیز رعایت نگردیده است. آقای دکتر سیمایی صراف وقت آن رسیده است که بعد از ۱۵ ماه تکلیف وزارتخانه متبوع را نسبت به مسئله فرهنگ، نظام باور‌ها و ارزش‌ها، در دانشگاه مشخص کنید و پاسخگو باشید نسبت به بیش از یکسال تصدی‌گری فرهنگی و انفعال در برابر قبح‌شکنی، عادی انگاری و ترویج موسیقی و کنسرت، اردو‌ها و گردهمایی‌های مختلط و بی‌بند و باری ساختاری و سازمان‌یافته در دانشگاه‌ها. والسلام علی من اتبع الهدی شایان ترکمانی؛ دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان