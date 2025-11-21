En
کد خبر:۱۳۴۰۵۰۳
ریتم؛

دوئت ابوا و هارپسیکورد ؛ پلاتی

سونات در می بمل ماژور برای ابوا و باسو کنتینوئو | G. B. PLATTI – Sonata in Mi♭ Maggiore for Oboe & Basso Continuo اثر جیووانی بنه‌دتّو پلاتّی آهنگساز ایتالیاییِ دوره‌ی باروک است. اجرای این قطعه که از نمونه‌های زیبای موسیقی باروک متأخر برای ابوا است را در یک دوئت ابوا و هارپسیکورد می‌بینید و می‌شنوید.
