دوئت ابوا و هارپسیکورد ؛ پلاتی

سونات در می بمل ماژور برای ابوا و باسو کنتینوئو | G. B. PLATTI – Sonata in Mi♭ Maggiore for Oboe & Basso Continuo اثر جیووانی بنه‌دتّو پلاتّی آهنگساز ایتالیاییِ دوره‌ی باروک است. اجرای این قطعه که از نمونه‌های زیبای موسیقی باروک متأخر برای ابوا است را در یک دوئت ابوا و هارپسیکورد می‌بینید و می‌شنوید.