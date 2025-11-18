En
ریتم؛

سوی آتش ؛ میلاد درخشانی

سوی آتش قطعه‌ای از میلاد درخشانی است. تک نوازی تار این قطعه را توسط این آهنگساز و نوازنده می‌بینید و می‌شنوید.
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران میلاد درخشانی
