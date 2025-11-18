۲۷/آبان/۱۴۰۴
Tuesday 18 November 2025
۰۸:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 26
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 480
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2158760" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1340493/2158760?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۴۰۴۹۳
کد خبر:۱۳۴۰۴۹۳
367
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۷:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
18 November 2025
ریتم؛
سوی آتش ؛ میلاد درخشانی
سوی آتش قطعهای از میلاد درخشانی است. تک نوازی تار این قطعه را توسط این آهنگساز و نوازنده میبینید و میشنوید.
https://www.tabnak.ir/005cir
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
میلاد درخشانی
ویدیوهای مرتبط
سوی آتش ؛ میلاد درخشانی
سوی آتش قطعهای از میلاد درخشانی است. تک نوازی تار این قطعه را توسط این...
همایون شجریان و شفیعی کدکنی در آغوش هم
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در مراسم از همایون شجریان تقدیر کرد. حرفهای...
برشهایی از مصاحبه علی ضیا با سندی!
علی ضیا در ادامه مصاحبه با خوانندگان لس آنجلسی این بار با شهرام آذر...
افشاگری گوگوش درباره سانسورش: گفت اعلی حضرت چه کاره است؟!
فائقه آتشین مشهور به گوگوش در مصاحبهاش فاش کرده آهنگ پل که او بر اثر...
کمان ابرو ؛ علیرضا افتخاری
کمان ابرو با صدای علیرضا افتخاری، آهنگسازی محمد آذری و تنظیم مجتبی...
تک نوازی کمانچه ؛ کیهان کلهر
تک نوازی کمانچه توسط کیهان کلهر به یادبود تراژدی بمباران شیمیایی حلبچه...
بازگشت سیاوش شمس خواننده پرطرفدار به ایران
سیاوش شمس مشهور به سیاوش صحنه در دهه هفتاد میان دختران طرفداران زیادی...
فانتزیا شماره یازده برای ابوای سولو
«فانتزیا | Fantasia» در موسیقی به معنای قطعهای آزاد و خیالپردازانه است...
اجرای فاجعه «سوغاتی» هایده توسط مهران مدیری در دبی
مهران مدیری که با علی زندوکیلی در دبی روی صحنه رفت، قطعه «سوغاتی» هایده...
آقامیری: در حق شهرام شبپره نامردی کردند!
مجید واشقانی در گفتوگو با سید حسن آقامیری به حواشی مصاحبه شهرام شبپره...
خداحافظی روزبه بمانی از موسیقی را ببینید!
روزبه بمانی، خواننده شناختهشده موسیقی پاپ، در پایان آخرین اجرای خود روی...
اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری پانیذ فریوسفی
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری پانیذ فریوسفی پنجشنبه 22 آبان «دیار سیمرغ»...
فالش خوانی وحشتناک امید سلطانی را ببینید
ویدیویی از اجرای صحنهای امید سلطانی مشهور به امید خواننده لس آنجلسی...
امشب ؛ عرفان طهماسبی
امشب قطعهای از عرفان طهماسبی است. موزیک ویدیوی این قطعه را میبینید و...
مهراد جم پسرش از دنیا جهانبخت را گردن گرفت!
ویدیویی از کنسرت اخیر مهراد جم که در آن تولد پسرش که از دنیا جهانبخت...
همکاری خواننده مجاز با شهرام شبپره؟
امید حاجیلی در مصاحبه با امیرحسین قیاسی از آرزوی خود برای همکاری با...
تک نوازی سرنا ؛ ماشاالله رسام
استاد ماشاالله رسام 20 آبان 1404 در سن 91 سالگی به دلیل بیماری و کهولت...
دو نوازی شاه کمان و سنتور ؛ کیهان کلهر
دو نوازی شاه کمان با اجرای کیهان کلهر و سنتور با اجرای علی بهرامی را...
رپ خوانی زهران ممدانی را ببینید و بشنوید
ویدیوهای رپ کردن زهران ممدانی شهردار شیعه نیویورک را میبینید.
ویدیوی جنجالی یک روحانی درباره صدای ادل
ویدیویی از یک روحانی منتشر شده که صدای ادل | Adele خواننده و ترانهسرای...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی