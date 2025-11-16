پزشکیان: مردم ناراضی از کیفیت خدمات اداری

رئیس جمهور گفت: به هیچ وجه‌پذیرفتنی نیست که ما برای نظام اداری بودجه صرف کنیم و به کارکنان آن حقوق بدهیم، اما شاهد نارضایتی مردم از کیفیت خدمات اداری نیز باشیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شورای راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، پیش از ظهر امروز - یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در بدو ورود به مجموعه وزارت دفاع، با حضور در یادمان شهدای گمنام، به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد و سپس از بخشی از تاسیسات تخریب شده در اثر تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازدید کرد.

در ابتدای این نشست، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور و نیز همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی، به ویژه همکاری‌های فناورانه و تبادل توانمندی‌ها و فناوری‌ها، ارائه کرد.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده همچنین اقدامات وزارت دفاع در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و پشتیبانی‌های صورت گرفته از نیرو‌های مسلح را تشریح کرد.

پزشکیان نیز در این نشست با بیان اینکه به منظور عرض خدا قوت و قدردانی از مجموعه نیرو‌های وزارت دفاع در جمع شما حضور یافتم، اظهار داشت: با توجه به مأموریت‌های وزارت دفاع، شما می‌توانید نقش موثری در هم‌راستا و هم‌افزا کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور و هماهنگی برای سرریز شدن توانمندی‌ها و دستاورد‌های این وزارتخانه در عرصه‌های عمرانی، فنی و زیربنایی کشور داشته باشید.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه نیرو‌های مسلح کشور در عرصه نیروی انسانی نیز ظرفیت‌های چشمگیری دارند، افزود: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیرو‌های مسلح می‌تواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازی‌ها کمک بزرگی برای دولت و کشور باشد.

پزشکیان با اشاره به تجربه اداره جبهه‌ها در جنگ ۸ ساله تصریح کرد: در آن مقطع اقشار مختلف کسب و کار خود را تعطیل می‌کردند و برای کمک به کشور در جنگ به میدان می‌آمدند؛ امروز نیز حل مشکلات کشور نیاز به همان مدل مدیریت دارد و باید با مدیریت جهادی در عمل و نه تئوری بر مشکلات غلبه کنیم.

پزشکیان همچنین با بیان اینکه دشمن به خوبی می‌داند که صرفا با حمله نظامی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از پا درآورد، گفت: دشمنان به دنبال این هستند که به مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها در زمینه‌های مختلف دامن بزنند تا برخی نارضایتی‌ها را تشدید و بر موج آنها سوار شوند.

رئیس جمهور ساختار اداری فربه کشور و هزینه‌های ناشی از آن را از ریشه‌های تحمیل کسری بودجه و ناترازی منابع و هزینه‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: همه تلاش خود را در دولت به کار گرفته‌ایم تا در تنظیم و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، هزینه‌ها را کاهش داده، از ناترازی آن با منابع جلوگیری و بهره‌وری را ارتقا دهیم.

پزشکیان بر ضرورت ارتقای کارآمدی نظام اداری در کنار افزایش بهره‌وری تأکید و اظهار کرد: به هیچ وجه‌پذیرفتنی نیست که ما برای نظام اداری بودجه صرف کنیم و به کارکنان آن حقوق بدهیم، اما شاهد نارضایتی مردم از کیفیت خدمات اداری نیز باشیم.

رئیس جمهور وفاق و انسجام را عامل نجات‌بخش کشور و غلبه بر مشکلات عنوان و تصریح کرد: متاسفانه ۴۷ سال است که به جای پرداختن به ریشه‌ها، به دنبال آن بودیم که با تغییر افراد مشکلات را رفع کنیم. باید اصلاح را از خودمان آغاز کنیم و این مسیری است که در دولت چهاردهم در پیش گرفته‌ایم.