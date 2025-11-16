میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام مکتوب عراقچی برای وزیر خارجه قطر

معاون وزیر امور خارجه ایران پیام مکتوبی را درباره روابط دوجانبه به وزیر امور خارجه قطر منتقل کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۹۰
| |
5 بازدید

پیام مکتوب عراقچی برای وزیر خارجه قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نامه مکتوب «سید عباس عراقچی» به «محمد بن‌عبدالرحمن بن‌جاسم آل‌ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر را به «محمد بن‌عبدالعزیز بن‌صالح الخلیفی» وزیر مشاور در امور خارجی این کشور تقدیم کرد.

طبق گزارش وزارت خارجه قطر، تخت‌روانچی و الخلیفی در این دیدار درباره همکاری میان دو کشور و روش‌های حمایت از آن و ارتقای آن، همچنین تحولات نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی اشغالی با توجه به توافق آتش‌بسی که در اکتبر میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی انجام شد، گفت‌و‌گو کردند.

موضوعات دیگر در راستای منافع دوجانبه نیز مورد بحث قرار گرفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی پیام مکتوب قطر وزیر امور خارجه فلسطین اشغالی نوار غزه توافق آتش بس
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تماس تلفنی عراقچی با گروسی
عراقچی: درخواست برای مذاکره با ایران شروع شده
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟
عراقچی: مذاکره‌ای که برای دیکته کردن باشد را قبول نمی‌کنیم
سخنان مهم عراقچی درباره مذاکرات تازه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cio
tabnak.ir/005cio