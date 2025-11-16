پیام مکتوب عراقچی برای وزیر خارجه قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نامه مکتوب «سید عباس عراقچی» به «محمد بن‌عبدالرحمن بن‌جاسم آل‌ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر را به «محمد بن‌عبدالعزیز بن‌صالح الخلیفی» وزیر مشاور در امور خارجی این کشور تقدیم کرد.

طبق گزارش وزارت خارجه قطر، تخت‌روانچی و الخلیفی در این دیدار درباره همکاری میان دو کشور و روش‌های حمایت از آن و ارتقای آن، همچنین تحولات نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی اشغالی با توجه به توافق آتش‌بسی که در اکتبر میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی انجام شد، گفت‌و‌گو کردند.

موضوعات دیگر در راستای منافع دوجانبه نیز مورد بحث قرار گرفت.