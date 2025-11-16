میلی صفحه خبر لوگو بالا
طاهری: به پرسپولیس و تراکتور امتیاز دادند

مدیر تیم فوتبال استقلال با اشاره به ضرورت برگزاری منظم مسابقات به رعایت عدالت و انصاف از سوی برگزارکننده مسابقات تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۸۱
| |
505 بازدید
|
۲
طاهری: به پرسپولیس و تراکتور امتیاز دادند

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال؛ مدیر تیم فوتبال استقلال با اشاره به ضرورت برگزاری منظم مسابقات به رعایت عدالت و انصاف از سوی برگزارکننده مسابقات تاکید کرد.

بیژن طاهری با اشاره به برگزاری دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال زیر نظر کادر فنی گفت: «تیم فوتبال استقلال به واسطه آماده سازی خود برای حضور در مسابقات لیگ برتر و بازی‌های آسیایی تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی دنبال می‌کند تا بتواند در بازی‌های آینده با ارائه یک فوتبال تماشاگرپسند نتایج دلخواه را به دست آورد، اما برخی اتفاقات و تصمیم گیری‌ها مایه تعجب است و این پرسش برای افکارعمومی به وجود می‌آید که آیا با این روش برنامه ریزی مقوله عدالت و برابر میان همه تیم‌ها به یک شکل رعایت می‌شود یا خیر؟!»

مدیر تیم فوتبال استقلال با انتقاد از نحوه برنامه ریزی سازمان لیگ و لغو ناگهانی دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس گفت: «در دنیای امروز برنامه ریزی حرف اول و آخر را می‌زند، با لغو ناگهانی و بدون دلیل بازی تراکتور و پرسپولیس امتیاز ویژه‌ای از سوی برگزار کننده مسابقات به دو تیم مدعی پوئن داده شد در شرایطی که ما می‌بینیم در لیگ‌های معتبر جهان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

بیژن طاهری در ادامه توضیح داد: «وقتی بازی این دو تیم لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود فرصت استراحت بیشتری به آنها داده می‌شود، مگر می‌شود ما یک روز زمان بازی این دو تیم را اعلام کنیم، فردای آن روز به خاطر درخواست یک باشگاه بازی را کنسل کنیم. ما اصلا علاقه‌ای به اعتراض نداریم، اما این سبک برنامه ریزی مورد تائید هیچ کسی نیست، لیگ ما حرفه‌ای است، در فوتبال حرفه‌ای عنصر برنامه‌ریزی حرف اول را می‌زند.»

مدیر تیم فوتبال استقلال توضیح داد: «ما پیش از این به مدت زمان استراحت دو تیم استقلال و پرسپولیس قبل از برگزاری دربی پایتخت اعتراض داشتیم و تاکید کردیم چرا باید حریف ما دو روز بیشتر استراحت کند، این مساله از سوی سازمان لیگ نادیده گرفته می‌شود، اما در کمال ناباوری مسابقه تراکتور و پرسپولیس به یکباره لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.»

مدیر تیم فوتبال استقلال در ادامه گفت: «دوستان اگر اعتقاد دارند به دلیل فیفادی بازیکنان ملی پوش این تیم‌ها دچار خستگی هستند باید یادآوری کنم که استقلال نیز در فیفادی‌های قبل تعداد قابل توجهی ملی پوش داشت، اما بازی‌های ما بابت این موضوع به تعویق نیفتاد، ما توقع داریم اگر قرار است به تیم‌های آسیایی و بزرگ نگاه متفاوت صورت گیرد این اتفاق برای ما نیز رقم بخورد.»

بیژن طاهری در پایان تاکید کرد: «لذت فوتبال به برگزاری عادلانه مسابقات است، وقتی ما با این رفتار نظم و انضباط حاکم بر مسابقات را به هم می‌ریزیم، نه تنها جذابیت را از فوتبال سلب می‌کنیم بلکه زمینه را برای ایجاد شائبه و حرف و حدیث فراهم می‌کنیم، با احترام به دو تیم تراکتور و پرسپولیس، تصمیم سازمان لیگ را نوعی بی انصافی در نحوه برگزاری مسابقات می‌دانیم و امیدواریم این روند دوگانه در نحوه برنامه ریزی مسابقات تمام شود تا در شرایطی یکسان و برابر مسابقات را برگزار کنیم تا همه از تماشای این فوتبال لذت ببرند.»

مدیر تیم استقلال لیگ برتر پرسپولیس تراکتور امتیاز بیژن طاهری فوتبال حرفه ای
