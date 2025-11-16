میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط‌ونشان «اسلام» برای مبارزه در کاخ سفید

اسلام مخاچف به یازدهمین فایتری در UFC بدل شد که توانسته دو کمربند تاریخ این سازمان را کسب کرده. او با شکست مدالنا، به شانزدهمین برد پیاپی‌اش در رینگ رسید.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۷۷
| |
732 بازدید
خط‌ونشان «اسلام» برای مبارزه در کاخ سفید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسلام مخاچف با عملکردی خیره‌کننده، جک دلا مدالنا را در مبارزه اصلی رویداد UFC در مدیسن اسکوئر گاردن شکست داد و با رأی اجماعی داوران (۵۰-۴۵) کمربند قهرمانی دسته ولترویت را تصاحب کرد.

قهرمان سابق سبک‌وزن که برای چالش تازه‌وارد وزن بالاتر شده بود، از همان لحظات ابتدایی طرح بازی خود را با ضربات سنگین‌پا و کشتی نفس‌گیر به نمایش گذاشت و حریف استرالیایی خود را در تمام ۲۵ دقیقه مبارزه تحت کنترل داشت.

این پیروزی، شانزدهمین برد پیاپی مخاچف در UFC بود که او را به‌عنوان یازدهمین مبارز دو کمربند تاریخ سازمان معرفی کرد.

مخاچف بعد از مبارزه گفت: «همه می‌دانند که نقشه من چیست. همه خودشان را آماده می‌کنند، ولی هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی این سبک مبارزه را بگیرد.»

درحالی‌که جک دلا مدالنا که ۱۸ برد متوالی داشت، پس ازدست‌دادن کمربندش بدون مصاحبه از سالن خارج شد، مخاچف برای آینده برنامه‌ریزی کرده؛ او خواستار اولین دفاع از عنوان جدیدش در رویدادی در محوطه کاخ سفید در سال ۲۰۲۶ شد. وی پس از دریافت کمربند گفت: «ترامپ در‌های کاخ سفید را باز کن، من دارم می‌آیم».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسلام مخاچف کاخ سفید کمربند قهرمانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اهمیت سفر محمد بن سلمان به آمریکا
میشل اوباما: آمریکا رئیس‌جمهور زن را نمی پذیرد!
چرا ترامپ کبودی دست راستش را پنهان کرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cib
tabnak.ir/005cib