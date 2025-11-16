اسلام مخاچف به یازدهمین فایتری در UFC بدل شد که توانسته دو کمربند تاریخ این سازمان را کسب کرده. او با شکست مدالنا، به شانزدهمین برد پیاپی‌اش در رینگ رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسلام مخاچف با عملکردی خیره‌کننده، جک دلا مدالنا را در مبارزه اصلی رویداد UFC در مدیسن اسکوئر گاردن شکست داد و با رأی اجماعی داوران (۵۰-۴۵) کمربند قهرمانی دسته ولترویت را تصاحب کرد.

قهرمان سابق سبک‌وزن که برای چالش تازه‌وارد وزن بالاتر شده بود، از همان لحظات ابتدایی طرح بازی خود را با ضربات سنگین‌پا و کشتی نفس‌گیر به نمایش گذاشت و حریف استرالیایی خود را در تمام ۲۵ دقیقه مبارزه تحت کنترل داشت.

این پیروزی، شانزدهمین برد پیاپی مخاچف در UFC بود که او را به‌عنوان یازدهمین مبارز دو کمربند تاریخ سازمان معرفی کرد.

مخاچف بعد از مبارزه گفت: «همه می‌دانند که نقشه من چیست. همه خودشان را آماده می‌کنند، ولی هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی این سبک مبارزه را بگیرد.»

درحالی‌که جک دلا مدالنا که ۱۸ برد متوالی داشت، پس ازدست‌دادن کمربندش بدون مصاحبه از سالن خارج شد، مخاچف برای آینده برنامه‌ریزی کرده؛ او خواستار اولین دفاع از عنوان جدیدش در رویدادی در محوطه کاخ سفید در سال ۲۰۲۶ شد. وی پس از دریافت کمربند گفت: «ترامپ در‌های کاخ سفید را باز کن، من دارم می‌آیم».