به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ارزیابی از عملکرد تیم ملی ایران برابر کیپ‌ورد، اظهار کرد: تیم ایران هر چقدر بازی تدارکاتی انجام دهد به نفعش است. بازی برابر کیپ‌ورد در شرایطی که امکان تدارکات خوب برای تیم ملی نیست، بد نبود. البته کیپ‌ورد هم آنچنان تیمی نبود که فشار زیادی به ما وارد کند و عیار تیم ما را مشخص کند. تا پشت محوطه جریمه خوب بودند اما برای گل زدن برنامه نداشتند. البته حفظ توپ و شکل تیمی آنها خوب بود و به خوبی پاس می‌دادند. بازی با چنین تیم‌هایی برای تیم ما خوب است اما هر چقدر بازی‌ها سخت‌تر باشد در جام جهانی راحت‌تر می توانیم بازی کنیم و عیار تیممان بهتر مشخص می‌شود. ازبکستان بازی خوبی برابر مصر به نمایش گذاشت و بازی با این تیم می‌تواند برای ایران خوب باشد و به تیم ما فشار وارد کند.

وی افزود: خدا را شکر که حسینی هم در این بازی حضور داشت. او مهره خوبی برای تیم ملی است. او یا انتخاب نمی‌شد یا پایش مشکل داشت اما برابر کیپ‌ورد با شجاع [خلیل‌زاده] بازی خوبی انجام داد. هنوز تیممان ضعف دارد و یکی از ضعف‌ها این است که سرعت انتقال از دفاع به حمله خیلی پایین است. سرعت خط هافبک و اضافه شدن آن پایین است و هنوز بازیکنی نداریم که به خط حمله اضافه شود. هنوز در خط جلو مشکل داریم که امیدوارم آزمون زود به تیم ملی اضافه شود. عزت‌اللهی و نورافکن بازیکنان درجا هستند و سرعتی نیستند.

بیانی خاطرنشان کرد: ما در جام جهانی بازیکن آماده می‌خواهیم و نباید به دنبال سیستم بازی باشیم. ما باید دنبال بازیکن دونده، قدرتی و تکنیکی باشیم تا بتواند سرعت بازی را بالا ببرد، پاس خوب بدهد و گردش توپمان را زیاد کند. خط دفاعی ما در چند بازی اخیر ضعف داشت که امیدوارم برطرف شود اما در خط هافبک باید از بازیکنانی استفاده کنیم که در شرایط سخت به راحتی از حریف عبور کنند و سرعتی باشند. در خط فوروارد نیز بازیکن کم داریم.

او افزود: برای موفقیت در جام جهانی باید با تیم‌های قوی‌تری بازی کنیم. تا زمانی که با تیم‌هایی چون پرتغال، آلمان، اسپانیا، آرژانتین و حتی ژاپن که تیم‌های قوی و سرعتی هستند، بازی تدارکاتی نداشته باشیم ضعف تیممان مشخص نمی‌شود. سال‌های قبل که کی‌روش بود نظم دفاعی تیم خوب شده بود. ما قبلا سخت گل می‌خوردیم و هنوز هم باشگاه‌های ما با سیستم کی‌روش با برخی تیم‌ها بازی می‌کنند.

بیانی تاکید کرد: باید در خط هافبک از بازیکنانی استفاده کنیم که دقیق و راحت بتوانند از حریف رد شوند و سرعت پاس و تکنیک آنها خوب باشد و بتوانند در شرایط سخت حفظ توپ کنند. این بازیکنان به درد جام جهانی می‌خورند. بازیکنان درجا به درد جام جهانی نمی‌خورند. سرعت تیم‌های دیگر از ما بالاتر است. انتقال توپ دفاع به حمله آنها خیلی بالاست. آنها یک ضرب و دو ضرب بازی می‌کنند و ما اذیت می‌شویم. بازیکنان ما باید این حالت را داشته باشند تا بتوانیم توپ را زیاد به چرخش درآوریم نه اینکه خودمان زیاد بدویم.

این پیشکسوت فوتبال گفت: قلعه‌نویی تیم خود را برای جام جهانی بسته است. در تفکر یک مربی برای جام جهانی شاید یک یا دو بازیکن تغییر کند و در حال ارزیابی بازیکنان جوان است که آیا بازیکنانی که در تفکر او قرار دارند می‌توانند بازی کنند یا خیر؟ هر مربی در تفکر خود شاید یک یا دو بازیکن را جابجا کند و اکنون تیم اصلی را برای جام جهانی بسته است.