کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران

از پلیس، سردار "مهدی افشاری" در تشریح این خبر گفت: با تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ مشخص شد که مقادیری دارو و تجهیزات دارویی غیرمجاز در انباری در جاده شهریار تخلیه و دپو شده است.
به گزارش تابناک به نقل از پلیس، این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام و در بازرسیهای انجام شده مشخص شد که اموال مذکور فاقد مجوز قانونی و اسناد معتبر گمرکی است که در نتیجه مالک انبار بازداشت و اموال موجود، توقیف شد.
وی تصریح کرد: کالاها شامل ۶۰ کیلوگرم انواع قرص، یک دستگاه بلیستر، ۲ دستگاه آسیاب و یک گالن ۵۰ لیتری پودر برای تهیه قرص است که پروندهای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی منتقل شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال اعلام کردهاند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم میباشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره میاندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.