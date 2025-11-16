میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انواع دارو و تجهیزات دارویی غیرمجاز و قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را 45 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۶۹
| |
3 بازدید
کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران

از پلیس، سردار "مهدی افشاری" در تشریح این خبر گفت: با تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ مشخص شد که مقادیری دارو و تجهیزات دارویی غیرمجاز در انباری در جاده شهریار تخلیه و دپو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از پلیس، این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام و در بازرسی‌های انجام شده مشخص شد که اموال مذکور فاقد مجوز قانونی و اسناد معتبر گمرکی است که در نتیجه مالک انبار بازداشت و اموال موجود، توقیف شد.

وی تصریح کرد: کالا‌ها شامل ۶۰ کیلوگرم انواع قرص، یک دستگاه بلیستر، ۲ دستگاه آسیاب و یک گالن ۵۰ لیتری پودر برای تهیه قرص است که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی منتقل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دارو غیرمجاز احتکار جنوب تهران کالا انبار بازداشت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسامی محصولات آرایشی لبِ فاقد مجوز
پرونده مرگ کودک ۵ ساله ایرانشهری در دادسرای نظامی
آیا می‌توان برای همیشه از شر تبخال خلاص شد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۱ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۰ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005ciT
tabnak.ir/005ciT