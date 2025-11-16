میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل زن ۱۶ ساله به دست همسرش در عجب‌شیر

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر، از وقوع یک فقره اختلاف خانوادگی منجربه قتل و دستگیری قاتل در کمتر از ۳ ساعت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۶۸
| |
778 بازدید
|
۴
قتل زن ۱۶ ساله به دست همسرش در عجب‌شیر

سرهنگ ستارداداشی با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر فوت مشکوک خانمی ۱۶ ساله در بیمارستان عجبشیر، بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان جهت بررسی در محل حاضر شدند.

وی تصریح کرد: در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی مشخص شد متوفی، به علت اختلافات خانوادگی توسط شوهر ۲۷ ساله خود به قتل رسیده و قاتل پس از رساندن مقتوله به بیمارستان، از محل متورای شده است.

وی با بیان اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، قاتل را در کمتر از ۳ ساعت دستگیر کردند، ادامه داد: قاتل در تحقیقات اولیه با اعتراف به قتل همسرش اعلام کرد به دلیل اختلاف خانوادگی، همسر خود را با ضربات چوب دستی مورد ضرب و جرح قرار داده و پس از بی‌هوش شدن او را جهت مداوا به بیمارستان منتقل کرده، ولی همسرش به علت شدت ضربات وارد، فوت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس در روز یکشنبه، ۲۵ آبان، فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر باب یان اینکه قاتل پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شد، خاطرنشان کرد: فراگیری مهارت‌های ارتباطی و کنترل خشم و مراجعه به مراکز مشاوره و مددکاری می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل عجب شیر قاتل مقتول فوت اختلافات خانوادگی همسر
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاتل: قرار بود با نامزدم بمیرم، اما من نمردم!
قتل دختر جوان توسط خواستگار عاشق
دست درازی به خواهر رنگ خون گرفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
3
پاسخ
چوبدستی زده بعد خنجر با خون نشون میدی ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
7
پاسخ
نه به کودک همسری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
3
پاسخ
خانمی شانزده ساله! طنز تلخ ماجرا
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
عــَــجــَــب!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۱ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۰ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005ciS
tabnak.ir/005ciS