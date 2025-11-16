سرهنگ ستارداداشی با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر فوت مشکوک خانمی ۱۶ ساله در بیمارستان عجبشیر، بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان جهت بررسی در محل حاضر شدند.

وی تصریح کرد: در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی مشخص شد متوفی، به علت اختلافات خانوادگی توسط شوهر ۲۷ ساله خود به قتل رسیده و قاتل پس از رساندن مقتوله به بیمارستان، از محل متورای شده است.

وی با بیان اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، قاتل را در کمتر از ۳ ساعت دستگیر کردند، ادامه داد: قاتل در تحقیقات اولیه با اعتراف به قتل همسرش اعلام کرد به دلیل اختلاف خانوادگی، همسر خود را با ضربات چوب دستی مورد ضرب و جرح قرار داده و پس از بی‌هوش شدن او را جهت مداوا به بیمارستان منتقل کرده، ولی همسرش به علت شدت ضربات وارد، فوت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس در روز یکشنبه، ۲۵ آبان، فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر باب یان اینکه قاتل پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شد، خاطرنشان کرد: فراگیری مهارت‌های ارتباطی و کنترل خشم و مراجعه به مراکز مشاوره و مددکاری می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.