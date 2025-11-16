اسلامی: با حمله به ایران اعتبار آژانس از بین رفت

روز یکشنبه «محمد اسلامی» در سخنانی در پنلی در کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» که با مجریگری «سعید خطیبزاده» معاون وزیر خارجه برگزار شد، اظهار کرد: به شهادت آژانس، ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرد ولی این طرفهای مقابل بودند که به تعهدات خود عمل نکردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: بر اساس برجام، آژانس هر سه ماه یکبار در ارتباط با فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران به شورای حکام و هر ۶ ماه یک بار به شورای امنیت گزارش میداد ولی با خروج آمریکا از برجام و تحولاتی که پس از آن رخ داد این خود، باعث آغاز مجدد تنش شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: این نشان داد مذاکره و توافق هیچ اثری در رفع اتهامات علیه ایران نداشت. نکته دیگر اینکه هیچیک از تأسیسات مورد حمله، مانند حملات اسرائیل به عراق، سوریه، اوکراین یا روسیه، تحت نظارت آژانس نبودند. اما در ایران، به تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس حمله شد؛ این نخستین بار در تاریخ بود که چنین اتفاقی رخ داد.
قرار بود صبح همان روز حمله به ایران بازرسان آژانس از تاسیسات ایران بازدید داشته باشند
اسلامی با رد ادعاهای مطرح شده در مورد برنامه هستهای ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تاسیسات هستهای کشورمان گفت: متاسفانه شورای حکام آژانس و شورای امنیت حاضر نشدند که این حملات را محکوم کنند. حمله رژیم صهیونیستی به ایران در حالی رخ داد که بازرسان آژانس در ایران حضور داشتند و قرار بود صبح همان روز ساعت ۸:۳۰ بازرسان از تاسیسات بازدید داشته باشند.
باید مدالیتهای بر اساس شرایط جنگی تدوین شود
وی در بخشی از سخنان خود در این نشست با اشاره به شرایط کنونی بعد از حمله صورت گرفته به تاسیسات هستهای ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونسیتی تاکید کرد: آژانس باید بپذیرد که ما در شرایط جدیدی قرار داریم و باید مدالیتهای بر اساس شرایط جنگی تدوین شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد تعهدات ما در چارچوب پادمان و اساسنامه است و تا زمانی که چنین مدالیتهای تدوین نشود فشارهای سیاسی کاری را از پیش نمیبرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در ادامه سخنان خود اظهار کرد: متأسفانه برخی کشورها از ظرفیت منسجم آژانس سوءاستفاده میکنند. ما در کنفرانس عمومی اخیر در وین پیشنهادی مطرح کردیم که حمله به تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس ممنوع شود، اما آمریکاییها به شدت مخالفت کردند و اجازه طرح آن در نشست را ندادند. آنچه برای ایران رخ داد میتواند برای دیگر کشورها نیز اتفاق بیفتد. اطلاعات نزد آژانس محرمانه است و نباید به عنوان طعمه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به تهدیدهای مستمر علیه ایران گفت: شاید بیش از ۱۶ مرکز مطالعاتی در اروپا و آمریکا با رصد مداوم، مرتب تولید مسئله میکنند و علیه برنامه هستهای ایران تحریک میکنند. اگر همه چیز نابود شده، پس این همه تهدید برای چیست؟ روشن است که هدف، بمب اتم نیست، بلکه نابودی ظرفیتهایی است که برای پیشرفت کشور ما مؤثر است.
اولین مرکزی که اسرائیل بمباران کرد، کارخانه تولید سوخت صفحهای برای راکتور تهران بود
اسلامی افزود: اولین مراکزی که اسرائیل بمباران کرد، کارخانه تولید سوخت صفحهای برای راکتور تهران بود؛ راکتوری تحقیقاتی که ویژه تولید رادیودارو است.
وی با اشاره به اقدامات حفاظتی ایران گفت: چون با تهدید فعال مواجه بودیم، تمهیدات زیادی در پیش گرفتیم تا از متخصصان، سایتها و موادی که میتوانستند موجب آلودگی محیط زیست و تأثیر بر مردم شوند، مراقبت کنیم.
با حمله به ایران اعتبار آژانس از بین رفت
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: نکته مهمتر این است که این اطلاعات در اختیار آژانس بوده است. وقتی آزمایشگاهی را با مشارکت آژانس تجهیز کردهاید و همان اتاق مورد اصابت قرار میگیرد، چه کسی میتواند جز با سوءاستفاده از اطلاعات آژانس چنین حملهای را انجام دهد؟
اسلامی تأکید کرد: این موارد اعتبار یک سازمان بینالمللی را از بین برده است؛ سازمانی که وظیفه آن ترویج عادلانه فناوری هستهای برای همه ملتهاست.
این خبر تکمیل می شود.