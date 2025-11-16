سبد سبد طلا؛ ۴طلا ووشو و یک طلا تکواندو برای ایران

ورزشکاران کشورمان در نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برای مدالهای خوشرنگ تلاش میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دنبال میشود.
روژان گودرزی در مرحله یک هشتم نهایی وزن۵۱- کیلوگرم برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
تکواندوی ایران در نخستین روز رقابتها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن منفی ۷۰ کیلوگرم به یلداوالینژاد از ایران رسید.
والی نژاد در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.
یلدا والینژاد راند اول این مسابقه را با نتیجه دو بر صفر عقب بود اما یه ضربه سه امتیازی والینژاد به مسابقه برگشت.
اوزادا سابریجوانا تکواندوکار ازبکستانی به حملاتش ادامه تا راند اول را ۹ بر ۳ برنده شود.
در راند دوم یلدا والینژاد سعی کرد مقابل حملات حریف با برنامه مقاومت کند که تا لحظه آخر این راند هم موفق بود و توانست این راند را ۸ بر ۷ برنده شود.
راند سوم این مسابقه حساس تا لحظه آخر به جنگ یلدا والینژاد با این تکواندوکار ازبک ادامه داشت اما به سود ازبکها تمام شد تا این فینال هم برای نقرهای باشد.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن مثبت ۸۲ به امیررضا صادقیان از ایران رسید.
صادقیان در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.
صادقیان راند اول این مسابقه را با نتیجه شش بر دو به حریفش واگذار کرد. در راند دوم هم تا لحظه آخر رقابت ادامه داشت اما در نهایت شش بر پنج صادقیان بازنده شد تا مدال نقره به دست بیاورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.
فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف الحسین وحدان از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر یک در راند حساس سوم، مقابل این ووشوکار شکست خورد و به مدال نقره بازیها دست یافت.
طالشی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از قزاقستان، آذربایجان و تونس را شکست داده بود.
عرفان محرمی به مدال طلا ووشو وزن ۷۰- کیلوگرم بازیهای همبستگی اسلامی ریاض دست یافت.
به گزارش خبرنکار اعزامی تابناک از ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.
عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلا بازیها دست یافت.
محرمی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از مصر، پاکستان و افغانستان را شکست داده بود.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال طلای وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به علی اصغر علی مرادیان از ایران رسید.
مرادیان در حالی این مسابقه را برنده شد که در راند اول این مسابقه محسن رضایی از افغانستان با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. در راند دوم اما ورق برگشت و حملات پردامنه مرادیان امان تکواندوکار افغانستانی را برید و مسابقه با نتیجه ۱۵ بر صفر به سود مرادیان تمام شد.
تا لحظاتی دیگر امیررضا صادقیان و یلدا ولینژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان میروند.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.
امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف یوسف حمودا از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازیها دست یافت.
همتی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از ترکیه، سودان و قرقیزستان را شکست داده بود.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.
سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت که با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازیها دست یافت.
شفیعی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض در نهمین شب از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.
سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازیها دست یافت.
منصوریان برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از تونس را شکست داده بود.
تکواندوکار ایران در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی با نتیجه دو بر صفر مقابل تکواندوکار ازبکستانی به برتری رسید و مدال برنز را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال برنز وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به روژان گودرزی از ایران رسید.
روژان گودرزی در حالی این مسابقه را دو بر صفر برنده شد که در راند اول با بازی هوشمندانه خود دو بر صفر به برتری رسید. در راند دوم هم روژان با بازی حساب شده حریفش را با ضرباتی که به سر زد، غافلگیر کرد و هشت بر یک در راند دوم هم برنده شد.
تا لحظاتی دیگر امیررضا صادقیان ،علی اصغر مرادیان و یلدا ولینژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان میروند.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، تکواندوکار ایران در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی با برتری تکواندوکار ترکیهای در مرحله نیمه نهایی مقابل تکواندوکار مراکشی به جدول بازیها برگشت.
در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، در ادامه رقابتهای وزن منفی ۵۱ کیلوگرم روژان گودرزی با توجه به راهیابی حریفش به فینال راهی شانس مجدد شد.
روژان گودرزی در مرحله یکچهارم نهایی مقابل الی آکگول از ترکیه شکست خورده بود اما حالا با راهیابی این تکواندوکار ترکیهای به فینال روژان شانس کسب مدال برنز را پیدا کرد.
پیش از این امیررضا صادقیان ،علی اصغر مرادیان و یلدا ولینژاد در روز دوم به دیدار فینال راه پیدا کرده بودند.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲-کیلوگرم در دور نخست موفق به شکست نماینده ترکیه شد. وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور «بورکینافاسو» رفت و این دیدار در راند اول با نتیجه ۷ بر چهار به سود حریف صادقیان تمام شد. راند دوم این دیدار ۸ بر ۵ به سود نماینده کشورمان تمام شد. در راند سوم یک دیدار بسیار فنی ونفس گیر و پر تکنیک بین این دو تکواندو کار برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان ۱۵ بر ۸ موفق به شکست حریف خود شد و به نیمه نهایی راه یافت.
نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم تکواندوی مردان هم موفق به شکست حریف و راهی مرحله نیمه نهایی شد. علی اصغر علی مرادیان برابر عیسی دیاکیته از ساحل عاج با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در راند اول، علیمرادیان ۱۴ بر ۸ پیروز شد. در راند دوم، علیمرادیان ۸ بر ۲ به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف داستان اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار زیرک و عنواندار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. همتی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.
عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف محمد سلطانی از افغانستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. محرمی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قزاق و قرقیز دیدار خواهد داشت.
فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف مجادی منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. طالشی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قرقیز و مصر دیدار خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت.
منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با برنده ترکیه و ساحلعاج دیدار خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
شهربانو منصوریان، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف منتالله علی از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار سرسخت شکست خورد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
منصوریان از قبل از شروع بازیها با مصدومیتی سنگین از ناحیه پا مواجه بود.