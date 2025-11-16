سبد سبد طلا؛ ۴طلا ووشو و یک طلا تکواندو برای ایران

مدال نقره به «یلدا» رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن منفی ۷۰ کیلوگرم به یلداوالی‌نژاد از ایران رسید.

والی نژاد در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.

یلدا والی‌نژاد راند اول این مسابقه را با نتیجه دو بر صفر عقب بود اما یه ضربه سه امتیازی والی‌نژاد به مسابقه برگشت.

اوزادا سابریجوانا تکواندوکار ازبکستانی به حملاتش ادامه تا راند اول را ۹ بر ۳ برنده شود.

در راند دوم یلدا والی‌نژاد سعی کرد مقابل حملات حریف با برنامه مقاومت کند که تا لحظه آخر این راند هم موفق بود و توانست این راند را ۸ بر ۷ برنده شود.

راند سوم این مسابقه حساس تا لحظه آخر به جنگ یلدا والی‌نژاد با این تکواندوکار ازبک ادامه داشت اما به سود ازبک‌ها تمام شد تا این فینال هم برای نقره‌ای باشد.

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.