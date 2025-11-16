میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

سبد سبد طلا؛ ۴طلا ووشو و یک طلا تکواندو برای ایران

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با درخشش ورزشکاران کشورمان پیگیری شد و ورزشکاران ایران توانستند مدال‌های رنگارنگ کسب کنند.
ورزشکاران کشورمان در نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.


روژان گودرزی در مرحله یک هشتم نهایی وزن۵۱- کیلوگرم برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر  موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.

تکواندوی ایران در نخستین روز رقابت‌ها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.

مدال نقره به «یلدا» رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۱:۱۸

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن منفی ۷۰ کیلوگرم به یلداوالی‌نژاد از ایران رسید.

والی نژاد در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود. 

یلدا والی‌نژاد راند اول این مسابقه را با نتیجه دو بر  صفر عقب بود اما یه ضربه سه امتیازی والی‌نژاد به مسابقه برگشت.
اوزادا سابریجوانا تکواندوکار ازبکستانی به حملاتش ادامه تا راند اول را ۹ بر ۳ برنده شود. 

در راند دوم یلدا والی‌نژاد سعی کرد مقابل حملات حریف با برنامه مقاومت کند که تا لحظه آخر این راند هم موفق بود و توانست این راند را ۸ بر ۷ برنده شود.

راند سوم این مسابقه حساس تا لحظه آخر به جنگ یلدا والی‌نژاد با این تکواندوکار ازبک ادامه داشت اما به سود ازبک‌ها تمام شد تا این فینال هم برای نقره‌ای باشد. 

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

مدال نقره به صادقیان رسید 
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۵۹

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن مثبت ۸۲ به امیررضا صادقیان از ایران رسید.

صادقیان در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود. 

صادقیان راند اول این مسابقه را با نتیجه شش بر دو به حریفش واگذار کرد. در راند دوم هم تا لحظه آخر رقابت ادامه داشت اما در نهایت شش بر پنج صادقیان بازنده شد تا مدال نقره به دست بیاورد. 

 

مدال نقره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی بر گردن فربد طالشی 
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۴۴

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف الحسین وحدان از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر یک در راند حساس سوم، مقابل این ووشوکار شکست خورد و به مدال نقره بازی‌ها دست یافت.

طالشی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از قزاقستان، آذربایجان و تونس را شکست داده بود.

مدال طلای بازی‌های هم‌بستگی اسلامی بر گردن عرفان محرمی 
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۳۷

عرفان محرمی به مدال طلا ووشو وزن ۷۰- کیلوگرم بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ریاض دست یافت.

به گزارش خبرنکار اعزامی تابناک از ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.
عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلا بازی‌ها دست یافت.

محرمی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از مصر، پاکستان و افغانستان را شکست داده بود.

دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۳۱

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال طلای وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به علی اصغر علی مرادیان از ایران رسید.

مرادیان در حالی این مسابقه را برنده شد که در راند اول این مسابقه محسن رضایی از افغانستان با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. در راند دوم اما ورق برگشت و حملات پردامنه مرادیان امان تکواندوکار افغانستانی را برید و مسابقه با نتیجه  ۱۵ بر صفر به سود مرادیان تمام شد. 

تا لحظاتی دیگر  امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان می‌روند. 

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

مدال طلای بازی‌های هم‌بستگی بر گردن امیرحسین همتی 
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۲۴

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف یوسف حمودا از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت.

همتی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از ترکیه، سودان و قرقیزستان را شکست داده بود.

مدال طلای بازی‌های هم‌بستگی بر گردن سارا شفیعی
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۱۲

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت که با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت.

شفیعی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.

مدال طلای بازی‌های هم‌بستگی بر گردن سهیلا منصوریان
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۰۵

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض در نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت.

منصوریان برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از تونس را شکست داده بود.

سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۲۰:۰۰

تکواندوکار ایران در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم  بازی‌های کشورهای اسلامی با نتیجه دو بر صفر مقابل تکواندوکار ازبکستانی به برتری رسید و مدال برنز را به دست آورد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال برنز وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به روژان گودرزی از ایران رسید.

روژان گودرزی در حالی این مسابقه را دو بر صفر برنده شد که در راند اول با بازی هوشمندانه خود دو بر صفر به برتری رسید. در راند دوم هم روژان با بازی حساب شده حریفش را با ضرباتی که به سر زد، غافلگیر کرد و هشت بر یک در راند دوم هم برنده شد. 

تا لحظاتی دیگر  امیررضا صادقیان ،علی اصغر مرادیان و یلدا ولی‌نژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان می‌روند. 

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

روژان گودرزی به جدول مسابقات برگشت
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۸:۱۴

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، تکواندوکار ایران در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی با برتری تکواندوکار ترکیه‌ای در مرحله نیمه نهایی مقابل تکواندوکار مراکشی به جدول بازی‌ها برگشت. 

در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، در ادامه رقابت‌های وزن منفی ۵۱ کیلوگرم روژان گودرزی با توجه به راه‌یابی حریفش به فینال راهی شانس مجدد شد.

روژان گودرزی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل الی آکگول از ترکیه شکست خورده بود اما حالا با راه‌یابی این تکواندوکار ترکیه‌ای به فینال روژان شانس کسب مدال برنز را پیدا کرد. 

پیش از این امیررضا صادقیان ،علی اصغر مرادیان و یلدا ولی‌نژاد در روز دوم به دیدار فینال راه پیدا کرده بودند. 

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

یلدا ولی‌نژاد سومین فینالیست تکواندو ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۷:۳۲
زنده از عربستان/ کولاک ووشوکاران با ۵ فینالیست
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، یلدا ولی‌نژاد نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل «آنیانچو» از نیجریه دارنده برنز جهان در ووشی به میدان رفت و موفق شد دو بر یک به برتری برسد و راهی فینال وزن خود شود.
یلدا ولی نژاد در راند اول دو بر صفر از حریف نیجریه‌ای پیش افتاد. در راند دوم هم با نتیجه ۹ بر ۴ حریف بلند قامت خودش را شکست داد تا سومین فینالیست ایران در روز دوم مسابقات تکواندو باشد.
او در دیدار نهایی برابر اوزادا سوبیرجونووا حریف عنوان‌دار از ازبکستان به میدان می رود.
مرادیان دومین فینالیست ایران در تکواندوی پسران
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۷:۱۷
زنده از عربستان/ کولاک ووشوکاران با ۵ فینالیست
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مرحله نیمه نهایی وزن مثبت ۶۰ کیلوگرم برگزار شد و نماینده ایران علی اصغر مرادیان مقابل محمد سیلیم از مصر به روی شیاپ‌چانگ رفت. 
 
علی اصغر علی مرادیان در رقابت با محمد سیلیم از مصر با نتیجه دو برصفر به برتری رسید.  مرادیان در راند اول شش بر صفر از حریف مصری پیش افتاد. در راند دوم هم با نتیجه ۱۱ بر ۴ به برتری رسید تا دومین فینالیست ایران در مسابقات تکواندوی پسران باشد. 
 
پیش از این امیررضا صادقیان به دیدار فینال راه پیدا کرده بود.  در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.
صادقیان با شکست نایب قهرمان المپیک فینالیست شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۶:۵۳
زنده از عربستان/ کولاک ووشوکاران با ۵ فینالیست
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مشابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲-کیلوگرم در دور نخست موفق به شکست نماینده ترکیه شد.
 
وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور «بورکینافاسو» رفت و این دیدار در راند اول با نتیجه ۷ بر چهار به سود حریف صادقیان تمام شد. راند دوم این دیدار ۸ بر ۵ به سود نماینده کشورمان تمام شد.
در راند سوم یک دیدار بسیار فنی و‌نفس گیر و پر تکنیک بین این دو تکواندو کار برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان ۱۵ بر ۸ موفق به شکست حریف خود شد و به نیمه نهایی راه یافت.
نماینده کشورمان در نیمه نهایی این رقابت ها به مصاف «الشربتی» از کشور اردن رفت و این دیدار در ثانیه های پایانی با یک ضربه سه امتیازی بازی را به سود خود تمام کرد و این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود صادقیان تمام شد. در راند دوم این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده کشور اردن تمام شد.
در راند سوم که یک دیدار مهم و حساس بود، هر دو هوگوپوش با احتیاط و سنجید مبارزات خود را انجام دادند و در پایان  صادقیان با یک مبارزه هوشمندانه در ثانیه های پایانی «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو را با نتیجه ۲ بر یک
را شکست داد.
شکست دختر تکواندوکار ایران مقابل نایب قهرمان جهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۶:۵۲
زنده از عربستان/ کولاک ووشوکاران با ۵ فینالیست
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مرحله یک چهارم نهایی وزن ۵۱- کیلوگرم زنان برگزار شد و نماینده ایران شکست خورد. روژان گودرزی در رقابت با الیف آکگول از ترکیه نایب قهرمان جهان با نتیجه ۲ بر ۱ نتیجه را واگذار کرد. 
 
گودرزی در راند اول ۱ بر صفر پیش افتاد. راند دوم را ۴ بر ۱۱ واگذار کرد و در راند سوم ۵ بر ۷ شکست خورد.  گودرزی در مقابل نایب قهرمان جهان عملکرد خوبی را از خود نشان داد و رقابت پایا پایی داشت. پیش از این امیررضا صادقیان،  علی‌اصغر علی‌مرادیان، یلدا ولی‌نژاد به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و ایران در مجموع چهار نماینده در مرحله نیمه نهایی دارد. 
یلدا ولی نژاد یک گام دیگر تا فینال
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۶:۰۰
زنده از عربستان/ کولاک ووشوکاران با ۵ فینالیست
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، یلدا ولی نژاد نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در دور نخست استراحت داشت و در نخستین مبارزه به مصاف «جنپر» از ترکیه رفت.
 
در راند اول این دیدار ولی نژاد موفق شد  با نتیجه ۱۰ بر ۵ به به برتری برسد.
 
راند دوم این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۹ به سود نماینده کشورمان تمام شد و ولی نژاد با این پیروزی به نیمه نهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.
صعود صادقیان و علی‌مرادیان به نیمه‌نهایی تکواندو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۸

زنده از عربستان/ کولاک ووشوکاران با ۵ فینالیست

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲-کیلوگرم در دور نخست موفق به شکست نماینده ترکیه شد. وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور «بورکینافاسو» رفت و این دیدار در راند اول با نتیجه ۷ بر چهار به سود حریف صادقیان تمام شد. راند دوم این دیدار ۸ بر ۵ به سود نماینده کشورمان تمام شد. در راند سوم یک دیدار بسیار فنی و‌نفس گیر و پر تکنیک بین این دو تکواندو کار برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان ۱۵ بر ۸ موفق به شکست حریف خود شد و به نیمه نهایی راه یافت.

نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم تکواندوی مردان هم موفق به شکست حریف و راهی مرحله نیمه نهایی شد. علی اصغر علی مرادیان برابر عیسی دیاکیته از ساحل عاج با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.  در راند اول، علی‌مرادیان ۱۴ بر ۸ پیروز شد.  در راند دوم، علی‌مرادیان ۸ بر ۲ به پیروزی رسید.

پیروزی راحت تیم هندبال ایران مقابل مالدیو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۴:۳۸
زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، ملی پوشان هندبال ایران از ساعت ١٢ امروز (یکشنبه به وقت ریاض- ١٢:٣٠ به وقت کشورمان) به مصاف مالدیو رفتند و ۵٧-١۴ به برتری رسیدند.  نیمه اول این مسابقه ٢۴-۵ به سود ایران خاتمه یافت.
 
تیم کشورمان که در مسابقه نخست خود برابر قطر شکست خورده بود روز سه شنبه مقابل امارات صف آرایی خواهد کرد.
 
علی رحیمی كازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین كبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، كیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا كاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اكبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازی‌ها هستند و رافائل كاستیو هدایت این تیم را برعهده دارد.
 
راه‌یابی سه ووشوکار به فینال
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۵۷

زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف رقبا رفتند.

امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف داستان اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار زیرک و عنوان‌دار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. همتی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.

عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف محمد سلطانی از افغانستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. محرمی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قزاق و قرقیز دیدار خواهد داشت.

فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف مجادی منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. طالشی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قرقیز و مصر دیدار خواهد داشت.

راه‌یابی سهیلا منصوریان به فینال ووشو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۵۱

زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف رقبا رفتند.
سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت.
منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با برنده ترکیه و  ساحل‌عاج دیدار خواهد داشت.

راه‌یابی سارا شفیعی به فینال ووشو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۴۸
زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف رقبا رفتند.
سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف برنا توت از ترکیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت.
شفیعی امشب برای کسب مدال طلا با برنده بنگلادش و مصر دیدار خواهد داشت.
صعود پسر تکواندوکار ایران به مرحله یک چهارم نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۴۴
 
زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، علی اصغر علی‌مرادیان نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم مردان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. 
 
 علی‌مرادیان  در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم برابر کاسیمیر بتل از چاد قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر  موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
 
پیش از این روژان گودرزی و امیررضا صادقیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. 
 
تکواندوی ایران در نخستین روز رقابت‌ها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.
برنز شهربانو منصوریان قطعی شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۰

زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف رقبا رفتند.
شهربانو منصوریان، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف منت‌الله علی از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار سرسخت شکست خورد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
منصوریان از قبل از شروع بازی‌ها با مصدومیتی سنگین از ناحیه پا مواجه بود.

صعود صادقیان به مرحله یک چهارم نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۲۴
زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، نماینده وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. 
 
امیررضا صادقیان در مرحله یک هشتم نهایی وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم برابر ویگیتان کلیش از ترکیه قرار گرفت و با در دو راند پیاپی موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
صادقیان در راند اول ۹ بر ۵ به برتری رسید و در راند دوم هم ۲ بر صفر پیروز شد تا در نهایت دستش به عنوان برنده بالا برود. 
 
تکواندوی ایران در نخستین روز رقابت‌ها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.

