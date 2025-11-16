۲۵/آبان/۱۴۰۴
Sunday 16 November 2025
۱۲:۵۹
بازدید
1137
1137
بازدید
۵
پ
هم اکنون؛ وضعیت فعلی پوشش ابر در آسمان کشور
کد خبر:
۱۳۴۰۴۵۸
تاریخ انتشار:
۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۸
16 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۰۴۵۸
|
۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۸
16 November 2025
|
1137
بازدید
1137
بازدید
|
۵
اشتراک گذاری
برچسب ها
آب و هوا
کشور
ابر
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت فعلی پوشش ابر و بارش در آسمان کشور
هشدار بارش برف، باران برای این استانها
ابرها را بارور نکنید؛ مشکل در زمین است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۵
ناشناس
|
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
4
پاسخ
بعد و قبل ما کجا و ما کجا؟؟؟؟؟؟
سنیک
|
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
2
پاسخ
فقط ابر
تشنگی دشت
و انتظار باران بی بازگشت
ناشناس
|
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
بنزین و گازوییل مفت و مجانی، مازوت نیروگاههاو آلودگی هوا مهترین عامل سونامی سرطان و خشکسالی
ناشناس
|
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
الان اگر احمدی نژاد بود میگفت مشغول بارور کردن ابرها هستیم.
مری
|
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
سالهاست همینه
غرب و شرق ایران پر از ابر
و ایران خالی از ابر
و بی مسئولیتی مسئولان
