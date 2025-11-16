استوری منوچهر هادی برای نعیمه نظام دوست با قلب قرمز

به گزارش تابناک؛ منوچهر هادی (زادهٔ ۲۸ مرداد ۱۳۵۱) کارگردان، فیلم‌ساز، نویسنده، تهیه‌کننده و بازیگر ایرانی است. از کارهای شاخص وی می‌توان مجموعه‌های تلویزیونی عاشقانه و دلدادگان، خداحافظ بچه و خوب بد زشت را نام برد. وی همچنین با ساخت فیلم‌های رحمان ۱۴۰۰، آینه بغل، و من سالوادور نیستم که در گیشه موفق بودند، یکی از کارگردان‌های پول‌ساز و موفق به‌شمار می‌رود.

هادی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ با یکتا ناصر ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک دختر به نام سوفیا است. البته ازدواج این دو هنرمند مشهور چندان دوامی نداشت تا اینکه یکتا ناصر دو سال پیش رسما اعلام کرد از منوچهر هادی جدا شده است.