نظرات: ۲

عکس: سیل در غزه؛ چادرها زیر آب رفت

بارش بی‌وقفه باران‌های شدید در نوار غزه، وضعیت هزاران آواره فلسطینی را به شدت وخیم‌تر کرده است. آب‌گرفتگی گسترده چادرها و مناطق مسکونی موقت، علاوه بر نابودی اندک امکانات باقی‌مانده، دسترسی نیروهای امدادی را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته و خطر شیوع بیماری‌ها را در میان جمعیت آسیب‌پذیر افزایش داده است.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳
آیا حال ایشان، مقداری هم تقصیر ما نیست ؟
پاسخ
3
0
حمید
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۷
اللهم عجللولیک لفرج و العافیه و النصر
پاسخ
1
1