عکس: سیل در غزه؛ چادرها زیر آب رفت
بارش بیوقفه بارانهای شدید در نوار غزه، وضعیت هزاران آواره فلسطینی را به شدت وخیمتر کرده است. آبگرفتگی گسترده چادرها و مناطق مسکونی موقت، علاوه بر نابودی اندک امکانات باقیمانده، دسترسی نیروهای امدادی را با دشواریهای جدی مواجه ساخته و خطر شیوع بیماریها را در میان جمعیت آسیبپذیر افزایش داده است.
