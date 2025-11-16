نخستین مدال ایران در المپیک ناشنوایان

به گزارش تابناک؛ در اولین روز از بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو، رقابتهای جودو آغاز شد و طی آن نمایندگان کشورمان امروز به مصاف حریفانشان رفتند.
علی سلحشور اولین نماینده جودو ایران بود که با حریفانش مبارزه کرد و موفق به کسب مدال شد.
سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از استراحت در دور اول، با غلبه بر حریفانی از ترکیه و کره جنوبی به جمع ۴ نفر برتر راه یافت. او در این مرحله با حریفی از الجزایر مبارزه کرد، اما با واگذاری نتیجه از صعود به فینال بازماند.
سلحشور آخرین مبارزه خود را برابر نماینده ژاپن برگزار کرد و حریف خود را شکست داد و به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.
این نخستین مدال کاروان ایران در این دوره از بازیهای المپیک ناشنوایان محسوب میشود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.