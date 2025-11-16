میلی صفحه خبر لوگو بالا
تماس تلفنی عراقچی با گروسی

وزارت خارجه مصر از رایزنی تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و همکاری‌های میان تهران و آژانس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۴۸
| |
814 بازدید
تماس تلفنی عراقچی با گروسی

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب تلاش‌های مستمر مصر برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه کشورمان با سید «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تماس تلفنی برقرار کرد تا آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش روزنامه «الیوم السابع»، در جریان این تماس‌ها، مسیر همکاری موجود میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده هسته‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر خارجه مصر نیز بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش، ایجاد اعتماد و فراهم کردن شرایط مناسب جهت ادامه همکاری‌ها تأکید کرد تا فرصت واقعی برای راه‌حل‌های دیپلماتیک و از سرگیری گفت‌وگوها فراهم شود.

طبق بیانیه وزارت خارجه مصر، همچنین در این تماس‌ها، آخرین تحولات مرتبط با جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شد و عبدالعاطی بر اهمیت استمرار گفت‌وگوها در چارچوب مکانیسم‌های چندجانبه تأکید کرد تا از طریق آن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت شده و امنیت و ثبات جهانی ارتقا یابد.

از سوی دیگر، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تلاش‌های رئیس‌جمهور مصر در گسترش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به ویژه پروژه نیروگاه هسته‌ای الضبعه را ستود و تأکید کرد که این پروژه نمونه‌ای از همکاری و هماهنگی میان کشورها و آژانس محسوب می‌شود و به پیشبرد اهداف توسعه ملی کمک می‌کند.
 

عباس عراقچی وزارت خارجه مصر مصر ایران گروسی آژانس بین المللی انرژی اتمی تماس تلفنی
tabnak.ir/005ci8