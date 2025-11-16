چشم آبی به قیمت نابینایی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «اگر میخواهید رنگ چشمانتان مریخی، رازآلود یا اقیانوسی شود، همین الآن با ما تماس بگیرید! کراتوپیگمنتاسیون (تتوی قرنیه) روشی است برای جذابیت چشمهایی که همیشه آرزویش را داشتید.»، این بخشی از یک پیام تبلیغاتی در یک صفحه اینستاگرامی است، اما نه یک صفحه ساده تبلیغاتی.
در صفحه مذکور وعدهای وسوسهکننده داده شده است: «چشمهایی آبی، سبز یا طوسی در چند دقیقه و برای همیشه»، اما پیگیری این تبلیغ، خبرنگار تسنیم را به ماجرایی فراتر از یک پیشنهاد ساده زیبایی میرساند، ردپای تبلیغ به کلینیکی در عمان میرسد؛ کلینیکی که نام یک پزشک و مقام مشهور سابق نیز میان مدیران و چهرههای آن دیده میشود.
در اینکه این مرکز پزشکی، سابقهای درخشان در موفقیت در درمان مشکلات چشمی دارد تردیدی نیست، اما نکته عجیب اینجاست که بخش دیگری از فعالیتش، جذب بیمارانی از داخل ایران برای انجام جراحیای است که در کشور ممنوع شده است یعنی عمل تغییر رنگ چشم یا همان «کراتوپیگمنتاسیون».
در حالی که این عمل در ایران بهدلیل عوارض سنگین، ممنوع شده است، این کلینیک با تبلیغات پرزرقوبرق، متقاضیان را به سفری کوتاه، اما پرریسک به عمان دعوت میکند. شهروندانی که امکان انجام این عمل را در کشور خود ندارند، حالا با یک پرواز چندساعته، وارد اتاقِ عملی میشوند که اجرای آن در ایران غیرقانونی است، اقدامی که میتوان از آن، بهعنوان روشی برای دور زدن ممنوعیت این جراحی در داخل کشور یاد کرد.
تماس با منشی این کلینیک چشمپزشکی ابعاد مالی اعزام این بیماران به کشور عمان را نیز آشکار میسازد. منشی درباره هزینههای انجام این عمل میگوید: «برای انجام عمل تغییر رنگ چشم، بیمار ایرانی باید حدود ۵۵۰۰ دلار بپردازد و اضافه بر آن، هزینه سفر رفتوبرگشت و اقامت سهروزه در عمان برای متقاضیان داخلی تقریباً ۵۰ میلیون تومان تمام میشود.»
پیگیریها نشان میدهد که وزارت بهداشت کشورمان، از سال گذشته انجام این عمل جراحی با هدف زیبایی را رسماً طی ابلاغیهای ممنوع کرده و آن را در موارد محدود و تنها با اهداف درمان برخی مشکلات چشمی مجاز دانسته است.
اما چرا چنین ممنوعیتی وضع شده است؟ پاسخ را باید در مقالات علمی جستوجو کرد. مرور منابع معتبر بینالمللی نشان میدهد که این روش، تنها یک عمل زیبایی ساده نیست، بلکه جراحیای پرخطر است که مستقیماً با سلامت بینایی درگیر میشود. بررسی مقالات علمی معتبر، عوارض خطرناک عمل جراحی تغییر رنگ چشم را تأیید میکند.
کراتوپیگمانتاسیون یا عمل تغییر رنگ چشم که بهعنوان تتو کردن قرنیه نیز شناخته میشود، نوعی جراحی است که مستقیماً روی قرنیه انجام میشود. در این روش، با استفاده از سوزن یا لیزر فضایی در داخل قرنیه ایجاد میشود و رنگدانه در آن تزریق میشود. براساس مقالهای علمی که در The American Academy of Ophthalmology (آکادمی چشمپزشکی آمریکا) منتشر شده است، خطرات احتمالی این روش شامل موارد زیر است:
آسیب به قرنیه که میتواند باعث کاهش بینایی یا کوری شود.
حساسیت به نور
افزایش فشار داخل چشمی که منجر به گلوکوم (آب سیاه) در چشم میشود.
کاتاراکت (آبمروارید) و کدر شدن عدسی طبیعی و شفاف چشم
پخش نابرابر رنگ
نشت رنگدانه به داخل چشم
آسیب به قرنیه، که در صورت آسیب شدید ممکن است نیاز به پیوند قرنیه باشد.
التهاب عنبیه یا بافتهای اطراف آن که میتواند موجب درد، تاری دید و ریزش اشک شود.
حال باید دید ترغیب ایرانیان به اعزام به عمان در شرایطی که این عمل در کشور ما نیز ممنوع شده است، با مجوز و نظارت چهنهادی انجام میپذیرد!