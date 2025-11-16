به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی دستگیری ۲ موبایلقاپ خشن در غرب تهران، در گفتوگویی اختصاصی با یکی از متهمان، به جزئیات و شیوه سرقتها، فروش اموال مسروقه، استفاده از سلاح سرد و سابقه درگیری با یک زنِ رهگذر دست یافت.
چند سالته و از کی شروع کردی؟
۲۰ سالمه. سه چهار ماهه دارم کار میکنم. البته سابقه قبلیم هم برای همین سرقته.
تو این مدت چند تا گوشی سرقت کردی؟
تو این مدت پنج تا گوشی فقط همون روز سرقت شد… ولی قبلش هم کار کرده بودیم. پایین مولوی بالای ۲۰ تا شاکی داریم.
این گوشیها رو به کی میفروختید؟
مالخرمون تو مولوی بود. از قبل میشناختیمش.
نقش تو تو سرقتها چی بود؟
من راننده بودم، موتور هم مال خودمون بود. وقتی سوژه رو پیدا میکردیم، من میبردم، بقیه هم اقدام میکردن.
سوژهها رو چطور شناسایی میکردید؟
هرکی گوشی دستش بود، هدف ما بود. مدل گوشی فرقی نمیکرد.
همراهت سلاح سرد یا گاز اشکآور هم داشتی؟
بله، تازه خریده بودم. از شوش گرفتم.
شنیدیم به یه خانم هم چاقو پرت کردین؟
آره، به خودش نرسید، فقط به ماشینش خورد.
کجا و چطور دستگیر شدین؟
میدان صنعت، همون موقع سرقت بودیم که گرفتنمون.
تیر هم خورده بودی؟
نه، هیچ تیری نخوردم.