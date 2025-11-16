مهران مدیری در دبی روی جنیفر لوپز را کم کرد!

به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ براساس اخبار اعلام شده کنسرت مهران مدیری در دبی با بلیتهایی از ۳۰۰ درهم تا ۱۵۰۰ درهم برگزار شد. بلیتهای سرپا این برنامه ۳۰۰ درهم (حدود ۹ میلیون تومان) قیمت داشت و بلیتهای جایگاه ویژه به ۱۵۰۰ درهم (حدود ۴۵ میلیون تومان) میرسید.
برای مقایسه، کنسرت جنیفر لوپز که چند هفته پیش در همان شهر برگزار شد، قیمت بلیتهایش از ۲۹۰ درهم شروع میشد و تا ۱۴۵۰ درهم ادامه داشت.
در واقع باید گفت که قیمت بلیت کنسرت مهران مدیری حتی از کنسرت ستاره جهانی مانند جنیفر لوپز هم بالاتر بوده است.