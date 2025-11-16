میلی صفحه خبر لوگو بالا
مهران مدیری در دبی روی جنیفر لوپز را کم کرد!

در فضای مجازی درباره قیمت بلیت کنسرت اخیر مهران مدیری در دبی حرف و حدیث زیادی ایجاد شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۳۸
| |
1880 بازدید
|
۷
مهران مدیری در دبی روی جنیفر لوپز را کم کرد!

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ براساس اخبار اعلام شده کنسرت مهران مدیری در دبی با بلیت‌هایی از ۳۰۰ درهم تا ۱۵۰۰ درهم برگزار شد. بلیت‌های سرپا این برنامه ۳۰۰ درهم (حدود ۹ میلیون تومان) قیمت داشت و بلیت‌های جایگاه ویژه به ۱۵۰۰ درهم (حدود ۴۵ میلیون تومان) می‌رسید.

برای مقایسه، کنسرت جنیفر لوپز که چند هفته پیش در همان شهر برگزار شد، قیمت بلیت‌هایش از ۲۹۰ درهم شروع می‌شد و تا ۱۴۵۰ درهم ادامه داشت.

در واقع باید گفت که قیمت بلیت کنسرت مهران مدیری حتی از کنسرت ستاره جهانی مانند جنیفر لوپز هم بالاتر بوده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
9
22
پاسخ
مشکل از مهران مدیری نیست - مشکل فرهنگی و برهنگی این ملت همیشه رد صحنه است !
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
4
27
پاسخ
شرم آوره، اونوقت ایشون چه چیزی برای عرضه کردن داشتند؟؟؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
17
پاسخ
واقعا کسانی که از ملت که در این اوضاع آشفته چنین هزینه هایی را پرداخت می کنند، منبع درآمدشان از کجاست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
15
پاسخ
تابوده همین بوده تکنولوژی پیشرفت کرده ولی حماقت ادمها هم بموازات تکنولوژی رشد کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
10
6
پاسخ
لطفا موفقیت افراد را تحمل کنید ...
احمد ابراهیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
5
15
پاسخ
آب که سر بالا رفت، قورباغه ابوعطا می‌خواند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
4
پاسخ
دولت باید از حضور این دوستان در این کنسرت ها به عنوان معیار یارانه بگیر، صلاحیت اخذ وام، و سایر کمک های معیشتی بهره ببرد. خط فقر رو 55 میلیون اعلام میکنند در حالی که 90 درصد کارمندان وکارگران زیر 30 میلیون حقوق دارند خدایا از کجا شروع کنم برات بگم حرف برای گفتن زیاد است .
