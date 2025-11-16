پیش فروش بلیط قطار‌های مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آذرماه از روز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از علی قنبرزاده مدیرکل روابط عمومی شرکت راه‌آهن از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی آذرماه از روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه خبر داد و گفت: پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آذرماه، از روز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پیش فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) ، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

او بیان کرد: پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۴ روز یکشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

قنبر زاده گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.