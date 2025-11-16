چمران: طرح جدید ترافیک را قبول نداریم!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه، اظهار کرد: بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراوسازی معابر و عرصههای شهری بهمنظور تغذیه سفرههای آب زیرزمینی شهر است. این طرح با هدف ارتقای مدیریت منابع آبی، کاهش روانآب سطحی و تقویت ظرفیت نفوذ آب در ساختار شهری برای پایداری منابع آب زیرزمینی به شورا ارائه شده است و اعضا بهصورت دقیق ابعاد فنی، زیستمحیطی و اجرایی آن را مورد بررسی قرار خواهند داد. در ادامه جلسه، گزارشهای حسابرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، شرکت شهر سالم، شرکت کنترل ترافیک شهر تهران و شرکت نوسازی عباسآباد بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به جزییات جلسهاش با شهردار تهران گفت: در این جلسه بحث اتوبوس و حمل و نقل داشتیم که باید سریعتر به نتیجه برسیم؛ به دنبال منابع ارزی هستند تا تامین کنند. تلاش داریم با تنظیم قیمت و بستن قرارداد از دو شرکت ایران خودرو دیزل و زامیاد اتوبوس تهیه کنیم. سعی بر این است اتوبوس بعد از اینکه آمد سریع پلاک و وارد ناوگان شود. فرصت را نباید از دست دهیم و هرچه سریعتر در اختیار مردم قرار دهیم.
رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: طبق طرح جامع ترافیک شهر تهران باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم، اما ۲۰۰۰ اتوبوس داریم. البته طرح جدید ترافیکی هم در حال نهایی شدن است که مورد پذیرش ما نیست و باید ابتدا به صحن شورا بیاید و بررسی شود. قرار شد اتوبوسهای خارجی را وارد کنیم و در ادامه از داخل اتوبوس بگیریم، اما اختلافاتی با شرکت داخلی پیش آمد. اگر همه اتوبوسهای مدنظر را هم به کار بگیریم، اما باز هم اتوبوس کم داریم؛ با این حال تولیدات داخلی را ترجیح میدهیم و تشویق میکنیم تا شرکتهای داخلی آنها را با سرعت بیشتری بسازند.
وی درباره ایجاد امکانات لازم برای معلولان در سطح شهر گفت: برای معلولان سرویسهای خاص گذاشتیم؛ اتوبوسهای جدید هم رمپ دارند، اما بعضی از ایستگاههای مترو مثل میدان محمدیه آسانسور یا پله برقی ندارند که البته این ایستگاه پله برقی را نصب کرده است.
چمران درباره استفاده از پاکبانان در بزرگراهها تصریح کرد: در بزرگراهها از نیروی انسانی نباید استفاده کرد و از وسایل مکانیزه استفاده شود.