هشدار برای شب عید

علت اصلی رشد تورم طی ماه‌های اخیر را رفتار نرخ ارز و عبور آن از مرز ۱۰۰ هزار تومان دانست و پیش‌بینی کرد که سقف تورم تا پایان سال حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
هشدار برای شب عید

با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز 100 هزار تومان، یک پژوهشگر اقتصادی هشدار داد که هرچند شدت تورم در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد، اما سطح بالای قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم امسال حدود ۴۰ درصد می‌ماند، اما هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی می‌تواند شب عید را دوباره در معرض موج تازه‌ای از تورم قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسین درودیان؛ علت اصلی رشد تورم طی ماه‌های اخیر را رفتار نرخ ارز و عبور آن از مرز ۱۰۰ هزار تومان دانست و پیش‌بینی کرد که سقف تورم تا پایان سال حدود ۴۰ درصد خواهد بود.

وی اظهار کرد: قیمت‌ها در مجموع همواره روند افزایشی دارند چون تورم در کشور مثبت است، اما در مهرماه شاهد افزایش قابل توجهی در نرخ تورم بودیم و این نرخ به بالای پنج درصد رسید که معادل سالانه آن بیش از ۶۰ درصد می‌شود.  

درودیان با اشاره به اینکه معمولاً چنین تورم‌هایی ریشه در اختلالات کلی اقتصاد و دارای جنبه‌های سیاسی است گفت: من فکر می‌کنم این وضعیت را می‌توان در زمره تبعات انتظاری و روانی جنگ اخیر و اعمال مکانیزم ماشه دانست.

او درباره اثر افزایش تسهیلات و وام‌هایی نظیر وام ازدواج بر تورم توضیح داد: محدودیت‌هایی که در اعتبارات بانکی اعمال شد، اثر قابل‌توجهی بر نرخ تورم نداشت. گرچه تورم صرفا در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم متناسب با آن محدودیت های پولی و اعتباری نبود و اثرگذاری نسبتا کمی داشت. به هر حال به نظر می‌آید همیشه در اقتصاد مسئله بقا نسبت به بقیه مسائل اولویت دارد.

این پژوهشگر اقتصاد با ابراز این عقیده که بعد از وقوع جنگ ۱۲ روزه در خردادماه تا حدودی جهت گیری سیاست‌ها به این سمت تغییر کرده است، درباره احتمال افزایش دوباره تورم در نیمه دوم سال و شب عید نیز گفت: اگر روند صادرات نفت کشور به همین شیوه ادامه داشته باشد، فشاری که از ناحیه ارز در ماه‌های اخیر وجود داشت، احتمالاً تخفیف پیدا می کند.  

وی تاکید کرد: احتمالا نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آینده کمتر از مهرماه باشد، اما در مجموع سطح تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند و نسبت به سال گذشته هم افزایش دارد. تورم بالا ادامه خواهد داشت، اما نه با شدت دو ماه اخیر.

ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
7
پاسخ
کدوم عید
۴ ماه مانده مردم تو نان روزانه موندن
پزشکیان چکار کردی با معیشت مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
ما امسال نداریم به خاطر فقر زیاد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
6
پاسخ
تورم نیست فاجعه هست. الان دیگه بحث تاب آوری نیست . بحث بقا مطرح است. خدا به دادمان برسد که از بنده خدا دیگه کاری ساخته نیست.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
4
پاسخ
صله رحم دید و بازدید مهمانی دادن ومهمانی رفتن دیگه تمام شد یک زمانی صحبت ازکم رنگ کردن ایام نوروز بود حالا بدون هزینه سیاسی برای حذف این ایام گرانی سرسام آور سفرهای نوروزی گرانی سرساور میوه وآجیل و هزینه های مهمانی و پذیرایی چند سالیست ایام نوروز کمرنگ وکمرنگ تر شده است ودوستان به مقصود خود رسیدن دیگه چه ازاین بهتر می خواستید
