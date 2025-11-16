میلی صفحه خبر لوگو بالا
احتمال تعطیلی مدارس تهران ؟

شاخص کیفیت هوای شهر تهران درحال حاضر در وضعیت نارنجی است.
احتمال تعطیلی مدارس تهران ؟

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، با توحه به شاخص کیفیت هوای شهر تهران درحال حاضر با ثبت عدد ۱۱۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و پیش بینی افزایش آلودگی در ساعت‌های آینده، تعطیلی مدارس برای فردا دوشنبه ۲۶ آبان ماه محتمل است.

آلودگی هوا تعطیلی مدارس وضعیت نارنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
