احتمال تعطیلی مدارس تهران ؟

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a \u0635\u0628\u062d\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062d\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0628\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0639\u062f\u062f \u06f1\u06f1\u06f2 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0646\u0627\u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0633\u0627\u0633 \u0648 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u060c \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f6 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u062d\u062a\u0645\u0644 \u0627\u0633\u062a.