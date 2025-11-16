حمله تند بیلی آیلیش به تریلیونر ترسو

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ بیلی آیلیش، خواننده و بازیگر برنده اسکار و گرمی، با حمله‌ای کم‌سابقه در اینستاگرام، ثروت افسانه‌ای ایلان ماسک را نشانه رفت و او را «ترسوی رقت‌انگیز لعنتی» خطاب کرد. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که این هنرمند ۲۳ساله چند پست از کمپین اروپایی «صدای من، انتخاب من» بازنشر کرد؛ پست‌هایی که مدعی بودند ماسک به‌زودی نخستین تریلیونر تاریخ خواهد شد.

در اسلاید‌هایی که آیلیش به اشتراک گذاشت، پیشنهاد‌هایی طنزآمیز، اما انتقادی درباره اینکه «بهتر است ماسک با این ثروت چه کند» مطرح شده بود: از پایان‌دادن به گرسنگی جهانی و تامین آب پاک برای همه مردم زمین گرفته تا نجات گونه‌های در معرض انقراض و بازسازی غزه.

آیلیش پس از بازنشر این مطالب، جمله شخصی خود را نیز اضافه کرد: «و غیره… ترسوی رقت‌انگیز لعنتی.» این نخستین‌بار نیست که آیلیش ثروتمندان دنیای فناوری و سرگرمی را خطاب قرار می‌دهد. او ماه گذشته در مراسمی که چهره‌هایی، چون مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا و جرج لوکاس، خالق «جنگ ستارگان» در آن حضور داشتند، گفت: «در دورانی زندگی می‌کنیم که دنیا بسیار زشت و بسیار تاریک شده.

مردم بیش از هر زمان دیگری به کمک و همدردی نیاز دارند، به ویژه در کشور خودمان. اگر ثروتمندید، بد نیست از آن برای کار‌های خیر استفاده کنید و شاید بخشی را به کسانی ببخشید که نیازمندند.» آیلیش که طبق فهرست فوربز در رده نوزدهم پردرآمدترین سلبریتی‌های جهان قرار دارد، در همان مراسم ۱۱.۵ میلیون دلار به سازمان‌های خیریه اهدا کرد؛ اقدامی که در کنار انتقاد‌های تندش به میلیاردر‌های فناوری، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت.