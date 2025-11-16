میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله تند بیلی آیلیش به تریلیونر ترسو

پست‌هایی که مدعی بودند ماسک به‌زودی نخستین تریلیونر تاریخ خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۲۴
| |
458 بازدید
حمله تند بیلی آیلیش به تریلیونر ترسو

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ بیلی آیلیش، خواننده و بازیگر برنده اسکار و گرمی، با حمله‌ای کم‌سابقه در اینستاگرام، ثروت افسانه‌ای ایلان ماسک را نشانه رفت و او را «ترسوی رقت‌انگیز لعنتی» خطاب کرد. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که این هنرمند ۲۳ساله چند پست از کمپین اروپایی «صدای من، انتخاب من» بازنشر کرد؛ پست‌هایی که مدعی بودند ماسک به‌زودی نخستین تریلیونر تاریخ خواهد شد.

در اسلاید‌هایی که آیلیش به اشتراک گذاشت، پیشنهاد‌هایی طنزآمیز، اما انتقادی درباره اینکه «بهتر است ماسک با این ثروت چه کند» مطرح شده بود: از پایان‌دادن به گرسنگی جهانی و تامین آب پاک برای همه مردم زمین گرفته تا نجات گونه‌های در معرض انقراض و بازسازی غزه.

آیلیش پس از بازنشر این مطالب، جمله شخصی خود را نیز اضافه کرد: «و غیره… ترسوی رقت‌انگیز لعنتی.» این نخستین‌بار نیست که آیلیش ثروتمندان دنیای فناوری و سرگرمی را خطاب قرار می‌دهد. او ماه گذشته در مراسمی که چهره‌هایی، چون مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا و جرج لوکاس، خالق «جنگ ستارگان» در آن حضور داشتند، گفت: «در دورانی زندگی می‌کنیم که دنیا بسیار زشت و بسیار تاریک شده.

مردم بیش از هر زمان دیگری به کمک و همدردی نیاز دارند، به ویژه در کشور خودمان. اگر ثروتمندید، بد نیست از آن برای کار‌های خیر استفاده کنید و شاید بخشی را به کسانی ببخشید که نیازمندند.» آیلیش که طبق فهرست فوربز در رده نوزدهم پردرآمدترین سلبریتی‌های جهان قرار دارد، در همان مراسم ۱۱.۵ میلیون دلار به سازمان‌های خیریه اهدا کرد؛ اقدامی که در کنار انتقاد‌های تندش به میلیاردر‌های فناوری، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیلی آیلیش تریلیونر اسکار گرمی ایلان ماسک
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درس‌های آنتونی هاپکینز از زندگی/تام کروز و براد پیت ستاره‌اند من بازیگرم!
ایلان ماسک، سهامداران را گروگان گرفت!
هشدار عجیب و خطرناک ایلان ماسک
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۴ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۷۰ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005chk
tabnak.ir/005chk