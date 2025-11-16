به گزارش تابناک؛ سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا گفت: اجرای این پروژه مسکونی در مدت ۱۹۰ روز بار دیگر اثبات کرد که اصل «خواستن توانستن است» در میدان عمل معنا پیدا میکند؛ همانگونه که در سالهای جنگ بسیاری از امور ظاهراً ناممکن با اراده و تلاش به نتیجه رسید.
وی افزود: در پیشبرد این طرح، ترکیبی از روشهای صنعتی و علمی بهکار گرفته شد و توسل به اهلبیت نیز پشتوانه معنوی اجرای موفق پروژه بود.
در بخش نامگذاری شهرک، رادان تصریح کرد: پس از بررسی عنوانهای مختلف، نام «فاطمهالزهرا سلاماللهعلیها» بهعنوان عنوان اصلی شهرک انتخاب شد تا المانی مشترک و الهامبخش بر فراز پروژه قرار گیرد. وی اعلام کرد که المان «یا فاطمهالزهرا سلاماللهعلیها» بهعنوان بزرگترین المان مذهبی جهان از فواصل دور تهران قابل مشاهده است و اقدامات لازم برای ثبت آن در رکوردهای گینس در حال انجام است.
در توضیح مختصات عمرانی پروژه، رادان ادامه داد: طرح اولیه شامل ۲۳۰۰ واحد بود، اما به دلیل محدودیت نقدینگی فاز نخست با ۱۵۰۰ واحد آغاز و اجرا شد. وی توضیح داد که فاز دوم با ۸۰۰ واحد جدید از امروز شروع شده و مطابق برنامه طی ۹۰ روز تکمیل خواهد شد.
فرمانده کل انتظامی فراجا گفت: این پروژه در قالب ۱۹ بلوک با طبقات ۶، ۷، ۱۰ و ۱۱ طبقه احداث شده و رکورد اصلی آن، تکمیل «۱۹۰ طبقه در ۱۹۰ روز» است. وی تأکید کرد که براساس محاسبه حجم عملیات، هر سه ساعت یک واحد مسکونی تکمیل شده که در مقیاس جهانی نیز رکوردی کمسابقه محسوب میشود.
رادان در ادامه اعلام کرد: تمام واحدها در روز افتتاح مجهز به سیستمهای گرمایش و سرمایش، کابینت و کمدهای ضروری بوده و بهصورت کامل آماده بهرهبرداری به کارکنان تحویل شدهاند.
به گفته رادان، بررسیهای میدانی از سالها قبل نشان داده بود که بحران آب بهویژه در تهران جدی است. بر همین اساس، طرح بهگونهای توسعه یافت که حدود ۷۰ درصد آب مصرفی در واحدها دوباره به چرخه بازگردد؛ اقدامی که او آن را «تغییردهنده الگوی ساختوساز کشور» توصیف کرد.
رادان همچنین از نصب کنتورهای هوشمند و طراحی دو شبکه مستقل آبرسانی برای آب شرب و برای مصارف بهداشتی بهعنوان نخستین تجربه در پروژههای سازمانی نام برد.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تردید برخی کارشناسان نسبت به زمانبندی ۱۹۰ روزه، توضیح داد: با وجود وقفههای ناشی از شرایط جنگی، کار متوقف نشد و پروژه طبق وعده به اتمام رسید. او اعلام کرد که در جریان همین عملیات عمرانی یکی از نیروها به شهادت رسید.
شفافسازی درباره هزینه ساخت
رادان اعلام کرد: هزینه نهایی ساخت هر متر مربع، همراه با خاکبرداری، سیستمهای هوشمند، فضای سبز و محوطهسازی، به حدود ۳۷ میلیون تومان رسیده است. به گفته او، سرعت ۱۹۰ روزه باعث شده پروژه از نظر مالی نیز ارزانتر از حالت اجرای ۲ تا ۳ ساله تمام شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار کارکنانی که بیش از دو دهه در اجارهنشینی بودهاند، توضیح داد: تورم پیدرپی بسیاری را مجبور به مهاجرت چند لایهای از مرکز شهر و تحمل روزانه سه ساعت رفتوآمد کرده بود. رادان تأکید کرد آرامش کارکنان پلیس به بهبود کیفیت خدمترسانی به مردم منجر خواهد شد.
فرمانده انتظامی کشور خبر داد: از هدفگذاری ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، تاکنون ۵۲ هزار واحد تکمیل و تحویل شده و ۴۸ هزار واحد باقیمانده نیز امسال وارد قرارداد خواهد شد. او حجم تعهدات مالی ایجادشده را ۱۸۶ همت اعلام کرد و افزود اراده مجموعه برای تکمیل طرح پابرجاست.
سردار رادان، ضمن قدردانی از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، یاد و خاطره شهید سپهبد باقری را گرامی داشت و حمایت مسئولان در پروژههای امنیتی و عمرانی را برجسته کرد.
وی گفت: میخواهم از رئیس محترم جمهور جناب آقای پزشکیان تشکر کنم. ایشان واقعاً در این قصه دغدغه داشتند. یاد و خاطره شهید سپهبد باقری را نیز گرامی میدارم؛ ایشان از کسانی بودند که به ما کمک کردند و استارت این کار را زدند.
رادان افزود: امیر ریاست محترم ستاد کل، امیر موسوی، نیز اقدامات مهمی انجام دادند. از رئیس مجلس و نمایندگانشان که در این مسیر همراه بودند تشکر میکنم و امسال قول دادند که برای بودجه سال آینده، هم دولت و هم مجلس همکاری خواهند کرد. وزیر محترم کشور، دکتر مؤمنی، و وزیران راه و نیرو و شهرداران، به ویژه شهردار تهران، نیز حمایت کردند. از مجری طرح و مهندسین خودمان نیز یاد میکنم و از آنها تشکر میکنم.
سردار رادان از کاهش ۴۰ درصدی شرارتها خبر داد و تأکید کرد برخورد پلیس با اراذل و اوباش بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی گفت: یکی از مهمترین مطالبات مردم، برخورد قاطع با اراذل و اوباش است. ما با همکاری مردم توانستیم این فضا را کنترل کنیم. قول داده بودم که پایان سال ۴۰۴، شرارتها کاهش یابد و امسال در نیمه سال ۴۰۴ شاهد کاهش ۴۰ درصدی شرارتها هستیم.
رادان افزود: سه شب پیش، چهار نفر از اراذل و اوباش که نیروها برای دستگیریشان رفته بودند، جرأت کردند به سمت همکارانم حمله کنند؛ سه نفر از آنها با ضربه تیر زمینگیر شدند. مردم مطمئن باشند ما پای عهد خود با قانون ایستادهایم.
وی تصریح کرد: از رئیس محترم قوه قضائیه، حجتالاسلام اژهای، تشکر ویژه دارم. ایشان به شدت پای این کار هستند و پلیس با اجرای عدالت، موضوع اراذل و اوباش را دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: عرضه مشروبات الکلی در برخی رستورانها و کافهها با قاطعیت کنترل و مکانهای متخلف پلمب شدند.
رادان گفت: چند روز پیش یک راننده مست باعث شد چند پاکبان جان خود را از دست بدهند. ما با قاطعیت عمل کردهایم؛ رستورانهایی که این عمل زشت را انجام دادند پلمب شدند. درخواست کردهایم سطح برخورد از پلمب چند روزه به ماهانه یا چند ماهه افزایش یابد تا بازدارندگی آن سنگینتر شود.
وی افزود: از مردم درخواست دارم که با ارائه اطلاعات مستند، به کاهش این جرایم کمک کنند و اجازه ندهند مکانهای عمومی مملو از گناه و آلودگی شود.
وی تاکید کرد: پلیس با استفاده از هوش مصنوعی و مراکز تحلیل دادهها، توانسته یک گام جلوتر از مجرمان حرکت کند.
وی گفت: ما مرکز تحلیل دادهها راهاندازی کردهایم که تمام اطلاعات را تحلیل و تهدیدات را پیشبینی میکند. پلیس آگاهی، مرزبانی و مبارزه با مواد مخدر نیز آزمایشگاههای ویژه دارند. در کنار این، شرکتهای دانشبنیان کمک کردهاند تا پلیس یک قدم از حریف جلوتر باشد.
رادان افزود: درخواست ما از دولت و مجلس این است که در بحث هوشمندسازی پلیس، حمایت بیشتری کنند تا پلیس در خور شأن مردم باشد.
فرمانده کل انتظامی کشور خبر داد که از پایان سال ۴۰۱ تاکنون، سرقتها ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: جرایم خشن مانند موبایلقاپی و کیفقاپی با برخورد قاطع کاهش یافته است. با موافقت ریاست قوه قضائیه، پابندهای الکترونیک برای سارقین سابقهدار نصب شده و کنترل دقیقی بر آنها داریم.
رادان تصریح کرد: آزمایشگاه تحلیل داده پلیس حتی با تماس مستقیم با برخی سارقین، آنها را بازدارندگی کرده است. مردم نیز با رعایت نکات ایمنی و مراقبت بیشتر میتوانند نقش مؤثری در کاهش جرایم داشته باشند.
سردار رادان از مردم خواست با مراقبت و ارائه اطلاعات، به کاهش جرایم کمک کنند.
وی تاکید کرد: در برخی منازل و واحدها، برخی دربها و پنجرهها دزد را دعوت میکنند. مردم با رعایت آموزشها و نکات ایمنی، نقش مؤثری در کاهش جرایم خواهند داشت. ما هم قول میدهیم تلاشمان را بیشتر کنیم و دغدغههای مردم را کاهش دهیم.