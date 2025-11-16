قرار است قیمت طلا تا کجا بالا رود؟

رئیس کمیسیون طلا اتاق اصناف ایران در پیش بینی خود از قیمت طلا گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، در اونس جهانی هم افزایش خاصی نخواهیم داشت و بعید است بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ دلار شود. مگر اینکه حمله آمریکا به ونزوئلا یا تنش دیگری را در پیش داشته باشیم. در بازار داخلی هم تحریم‌ها و قیمت ارز‌های خارجی است که اثر می‌گذارد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ بازار طلا و سکه در نخستین روز کاری هفته، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، با روندی کاهشی آغاز به کار کرد، اما آنچه این افت را از کاهش‌های دو هفته گذشته متمایز می‌کند، سطح قیمتی فعلی بازار است. با وجود عقب‌نشینی قیمت‌ها، نرخ طلا و سکه همچنان در بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد و فاصله قابل‌توجهی با کف قیمتی ثبت‌شده در نیمه نخست ماه دارد.

طلای ۱۸ عیار روز شنبه با کاهش بیش از ۲۱۶ هزار تومانی، در کانال ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و روی رقم ۱۱ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان قرار گرفت. هرچند این رقم نسبت به پایان هفته گذشته کمتر است، اما همچنان به‌عنوان یکی از بالاترین سطوح تاریخی بازار طلا شناخته می‌شود. قیمت هر مثقال طلا نیز با افت ۹۲۰ هزار تومانی به ۴۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان رسید.

در بازار جهانی، اونس طلا با رشد خفیف سه‌دلاری روی ۴۰۷۹ دلار ایستاد؛ با این حال همچنان از کانال ۴۲۰۰ دلاری فاصله دارد و حتی محدوده ۴۱۰۰ دلار را نیز از دست داده است. این ضعف طلا در بازار جهانی، همراه با تخلیه هیجان خرید در بازار داخلی، زمینه‌ساز اصلاح قیمت شد. با این حال رشد دلار که با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ تومان معامله شد، مانع از ریزش سنگین‌تر طلا شد و اجازه داد قیمت‌ها در محدوده‌های بسیار بالا تثبیت شوند.

بازار سکه نیز روز شنبه عمدتا کاهشی بود. سکه امامی با افت یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان به ۱۱۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی بیشترین ریزش را تجربه کرد و با کاهش یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی روی ۱۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان قرار گرفت. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به ترتیب با افت‌های ۲۹۰ هزار و ۸۴۰ هزار تومانی، در کانال‌های ۶۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شدند. تنها قطعه‌ای که تغییری نداشت، سکه گرمی بود که روی رقم ۱۷ میلیون تومان ثابت ماند.

نکته جالب توجه، افزایش هم‌زمان حباب سکه در تمام قطعات است؛ حباب سکه امامی به ۱ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان رسید و حباب نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز رشد محسوسی داشت. این رفتار معمولاً نشان می‌دهد که بخشی از فشار فروش اخیر ناشی از تخلیه هیجانات کوتاه‌مدت بوده و نه کاهش تقاضای بنیادی.

مجموع رفتار بازار نشان می‌دهد که اگرچه طلا و سکه وارد فاز اصلاح شده‌اند، اما سطوح فعلی قیمت‌ها رکوردی جدید محسوب می‌شود و بازار همچنان زیر سایه انتظارات تورمی، رشد دلار و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک قرار دارد.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران درباره علت ثبت رکورد‌های قیمتی تازه در بازار طلا، به اقتصاد ۲۴ گفت: «در زمان بازگشایی دولت آمریکا پس از دو ماه تعطیلی، افزایش اونس جهانی را داشتیم. همزمان با این بازگشایی ما حتی افزایش ۲۰۰ دلاری قیمت طلا در یک روز را تجربه کردیم.»

وی با اشاره به اثر افزایش قیمت دلار بر بازار طلا، عنوان کرد: «در داخل هم ارز‌های خارجی افزایش هزار و ۵۰۰ تومانی را تجربه کردند. از این رو طلا و سکه هم به دنبال افزایش نرخ دلار، صعود قیمت را تجربه کردند. در این خصوص پیش بینی ما این است که باتوجه به اینکه بازارساز ورود کرده، می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند، به خصوص اینکه طلا و سکه به ارز‌های خارجی وابسته است.»

این فعال صنعت طلا، ادامه داد: «روز جمعه طلا از ۴ هزار و ۲۵۰ دلار، تقریبا به ۴ هزار و ۵۰ دلار بازگشت. امروز طلا در بازار داخلی به گرمی ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. باورم بر این است که بازار داخلی باید کنترل شود تا نوسانی نداشته باشیم.»

امیریان ضمن تاکید بر اینکه بازار طلای داخلی تحت تاثیر افزایش قیمت دلار است تا اونس جهانی، گفت: «در داخل صد در صد دلار و ارز‌های خارجی هستند که بر قیمت طلا و سکه اثر می‌گذارند وگرنه نوسان اونس جهانی اثر چشم‌گیری نمی‌گذارد.»

وی در پاسخ به اینکه باتوجه به درپیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضا، چه پیش‌بینی می‌توان از قیمت طلا تا پایان پاییز داشت؟ گفت: «اگر بازارساز ورود کند، احتمال نوسان کم است. بازارساز باید یک رویه خاصی را داشته باشد تا بتواند بازار را کنترل کند. پیش‌بینی ما این است که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، در اونس جهانی هم افزایش خاصی نخواهیم داشت و بعید است بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ دلار شود. مگر اینکه حمله آمریکا به ونزوئلا یا تنش دیگری را در پیش داشته باشیم. در بازار داخلی هم تحریم‌ها و قیمت ارز‌های خارجی است که اثر می‌گذارد.»

امیریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به محدودیت منابع دولت، آیا بازارساز می‌تواند بازار را کنترل کند؟ بیان کرد: «پیشنهادی که دارم این است که جامعه صرافان کشور که الان سه سال و نیم است که بانک مرکزی دستشان را بسته است، دوباره به جریان بیافتند. صرافان هیچ مراوده‌ای ندارند و نه می‌توانند ارز از مسافر بخرند و نه فروش داشته باشند. درصورتی که به چهارراه استانبول که بروید، ارز‌ها را با قیمت بالا می‌فروشند. نوساناتی در بازار زیرزمینی دارد اتفاق می‌افتد که صرافانی که مجوز بانک مرکزی دارند گرفتار شده‌اند. درصورتی که اگر دولت به آنها کمک کند، مجدد به راه می‌افتند؛ یعنی صرافان حتی در دوران تحریم می‌توانند به دولت کمک و بازار را تا حدی کنترل کنند. منتهی سیاست غلطی در پیش گرفته شده و صرافان سه سال است که بلاتکلیف هستند.»