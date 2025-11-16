میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول

آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۱۷
| |
3 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۲۵ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰

۱۱۲,۲۵۹,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

۱۱۰,۷۶۲,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار

۱۴۹,۶۷۷,۰۰۰

طلای دست دوم

۱۱۰,۷۶۱,۷۳۰

آبشده کمتر از کیلو

۴۸۶,۳۵۰,۰۰۰

مثقال طلا

۴۸۶,۲۸۰,۰۰۰

انس طلا

۴,۰۷۹.۵۸

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

۱,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی 

۱,۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی

۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی

۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی

۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶)

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶)

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶)

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

حباب سکه

حباب سکه امامی

۸۳,۲۶۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی

۲۹,۷۱۰,۰۰۰

حباب نیم سکه

۶۶,۳۳۰,۰۰۰

حباب ربع سکه

۸۲,۳۴۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی

۳۶,۷۶۰,۰۰۰
طلا سکه قیمت طلا قیمت سکه خرید سکه خرید طلا بازار طلا بازار سکه
