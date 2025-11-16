قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۵ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
|
۱۱۲,۲۵۹,۰۰۰
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
|
۱۱۰,۷۶۲,۰۰۰
|
طلای ۲۴ عیار
|
۱۴۹,۶۷۷,۰۰۰
|
طلای دست دوم
|
۱۱۰,۷۶۱,۷۳۰
|
آبشده کمتر از کیلو
|
۴۸۶,۳۵۰,۰۰۰
|
مثقال طلا
|
۴۸۶,۲۸۰,۰۰۰
|
انس طلا
|
۴,۰۷۹.۵۸
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
۱,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
۱,۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه تک فروشی
|
۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه تک فروشی
|
۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰
|
سکه گرمی تک فروشی
|
۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰
|
تمام سکه (قبل ۸۶)
|
۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه (قبل ۸۶)
|
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه (قبل ۸۶)
|
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
۸۳,۲۶۰,۰۰۰
|
حباب سکه بهار آزادی
|
۲۹,۷۱۰,۰۰۰
|
حباب نیم سکه
|
۶۶,۳۳۰,۰۰۰
|
حباب ربع سکه
|
۸۲,۳۴۰,۰۰۰
|
حباب سکه گرمی
|
۳۶,۷۶۰,۰۰۰