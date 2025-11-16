میلی صفحه خبر لوگو بالا
مرگ تلخ کودک ۳ ساله در پایتخت

پسر ۳ ساله هنگام بازی با برادرش از بالای مبل به پایین افتاد و جان باخت.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۱۶
| |
889 بازدید
مرگ تلخ کودک ۳ ساله در پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چند روز قبل زوج جوانی در حالی که کودکشان را در آغوش داشتند هراسان به یکی از بیمارستان‌های پایتخت مراجعه کردند. بررسی کادر درمان نشان داد پسر ۳ ساله از ناحیه سر دچار شکستگی شده است و با وجود تلاش کادر پزشکی برای درمان پسرک، وی در بیمارستان جان باخت.

مرگ کودک بلافاصله از سوی مأموران حراست بیمارستان به بازپرس محسن اختیاری اعلام و به دنبال گزارش این خبر، تحقیقات آغاز شد. با توجه به حساسیت ماجرا، بازپرس جنایی دستور انتقال جسد پسرک به پزشکی قانونی و تحقیقات از خانواده او را صادر کرد. پزشکی قانونی پس از معاینات اعلام کرد علت مرگ کودک ضربه به سر بوده است.

پدر کودک نیز در تحقیقات گفت: پسرم در حال بازی با برادر بزرگ‌تر خود بود که ناگهان تعادلش را از دست داد و از بالای مبل با سر به زمین افتاد و حالش بد شد. من و همسرم بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم.

برادر بزرگ‌تر این کودک نیز صحبت‌های والدینش را تأیید کرد و بدین ترتیب با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اظهارات شاهد ماجرا، مرگ پسرک بر اثر حادثه تأیید شد.

